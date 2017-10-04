Наличие зарегистрированных легковых автомобилей в РК за июль 2017 года

Автопарк страны продолжает стареть, доля легковых автомобилей старше 10 лет составляет 60%, возрастом менее 3х лет - 15%. Средства, выделенные по программе льготного автокредитования, освоены на 140%

На конец июля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 3,84 млн легковых автомобилей, что на 0,4% (14,9 тыс. ед.) меньше, чем в конце июля 2016 года и на 2,1% (80,9 тыс. ед.) меньше, чем в прошлом месяце.

Подавляющее большинство легковых автомобилей в Казахстане принадлежат физическим лицам - 94,5%.

В стране продолжают преобладать автомобили возрастом старше 10 лет, их доля за год выросла с 58,5% до 60,0%. Удельный вес легковых автомобилей не старше 3х лет за год сократился с 16,2% до 15,3%.

За январь-июль 2017 года было зарегистрировано на 3,8% больше легковых автомобилей, чем в прошлом году - 439,0 тыс. ед. против 422,8 тыс. ед. соответственно.

Более половины зарегистрированных автомобилей возрастом старше 10 лет - 66,3%, годом ранее - 62,0%. Доля автомобилей не старше 3х лет за год сократилась с 12,6% до 8,7%.

В РК продолжается программа льготного кредитования на покупку новых автомобилей казахстанского производства рассчитанная на 20 лет на основе револьверного кредитования.

Оператором программы является Банк Развития Казахстана, который выделил 2 транша банкам-участникам на общую сумму 26 млрд тг. В программе участвуют 6 БВУ РК.

Условия кредитования по программе льготного автокредитования для БВУ-участников одинаковые. Стоимость 1 автомобиля должна быть не более 15 млн тенге, срок кредитования - не более 7 лет, номинальная ставка вознаграждения - до 4 % годовых, эффективная ставка не должна превышать 7,5%, включая затраты по страхованию и оформлению автомобиля в залог.

Всего на рынке РК автокредит на новые автомобили предлагают 15 банков из 33. Средняя эффективная ставка в сегменте - от 23,6%.

По состоянию на 28 сентября 2017 года по программе льготного автокредитования банками-участниками было фактически выдано 9,4 тыс. займов на сумму 36,3 млрд тг. Таким образом размещенные средства освоены на 139,8%.

Лидером по кредитованию физических лиц по данной программе является Евразийский Банк, который выдал 2,7 тыс. займов на общую сумму 10,2 млрд тг. Следом идет Сбербанк - 2,1 тыс. договоров на сумму 8,8 млрд тг. Замыкает тройку лидеров Народный Банк с суммой 7,5 млрд тг и количеством займов 2,1 тыс. ед.