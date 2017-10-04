Байбек проверил ход работ по реконструкции арычной сети в Алматы

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и реконструкции городской арычной сети, а также ознакомился с проводимыми работами по укреплению неустойчивых участков склонов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

В ходе объезда акиму Алматы доложили о проведенной работе по строительству арычной сети и дренажной системы в микрорайоне «Алгабас» Алатауского района.

На сегодня в районе завершены работы по укладке арычных лотков протяженностью порядка 7 км. Проводятся ремонтные работы на отдельных участках русла реки Каргалы, проходящего вдоль территории дачных массивов «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель»: уже 1300 метров русла реки укреплены железобетоном. Полностью завершены работы по механической очистке русла реки.

Аким Алматы также ознакомился с ходом работ по строительству арычных сетей в Наурызбайском районе вдоль улиц Надырова, Тажиева, Кулыбекова, Сланова протяженностью более 4 км.

На указанных улицах арычная сеть ранее отсутствовала. На сегодня работы по прокладке новых арычных сетей и ливневой канализации завершены. Ведутся работы по подготовке к асфальтированию дорог.

В рамках рабочего объезда акиму города доложили о ходе строительных работ по усилению склонов по ул.Волочаевская вдоль реки «Малая Алматинка» Жетысуского района, по ул.Таирова Медеуского района и мкр.Баганашыл Бостандыкского района. На указанных участках завершаются земляные работы по установке подпорно-защитной стены из габионовых конструкций и подпорной стены.

В Жетысуском районе протяженность склона составляет 345 м., высота доходит до 7 метров. В настоящее время завершены все ремонтные работы. Обеспечены технологические проезды путем демонтажа и переноса участкового газопровода среднего давления, произведен демонтаж и монтаж на временное место водопровода высокого давления, частично перенесены опоры электрических линий и др.

В Медеуском районе протяженность участка склона составляет 470 метров. В настоящее время на участке проведены работы по демонтажу металлических ограждений, бетонных блоков, деревянных хозяйственных построек. Работы планируется завершить уже в ноябре этого года.

В свою очередь в мкр. Баганашыл Бостандыкского района проектировщиками разработан тип подпорной стены с учетом сейсмики и свойства грунта. Объект планируют сдать до конца года.