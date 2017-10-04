Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» выросло до 34

4 октября 2017, 10:53

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября.

Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Об этом сообщили местные власти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее жертвами «Марии» в этом свободно ассоциированном с США островном государстве числились 16 человек. Президент США Дональд Трамп, посетивший Пуэрто-Рико во вторник, 3 октября, заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он сообщил, что долги страны будут списаны.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября.

Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива.

Фото: Alvin Baez / REUTERS

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...