В Пуэрто-Рико число жертв урагана «Мария» выросло до 34
4 октября 2017, 10:53
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября.
Число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Об этом сообщили местные власти, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее жертвами «Марии» в этом свободно ассоциированном с США островном государстве числились 16 человек. Президент США Дональд Трамп, посетивший Пуэрто-Рико во вторник, 3 октября, заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он сообщил, что долги страны будут списаны.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября.
Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива.
Фото: Alvin Baez / REUTERS
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