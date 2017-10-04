Юристы и экономисты теряют востребованность: объем услуг в области права и бухгалтерского учета сократился на 10% за год

Зарплаты в секторе также упали впервые за много лет: минус 7% год-к-году по итогам I полугодия.

По итогам I полугодия объем услуг в области права и бухгалтерского учета составил 32,96 млрд тг - на 9,8% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольший объем приходится на Алматы (23 млрд тг, -5% год-к-году) и Астану (5,66 млрд тг, сразу -27,9% за год).

Регион, показавший наиболее активный рост спроса на юридические и бухгалтерские услуги - Актюбинская область: сразу в 2,4 раза, до 285,35 млн тг.

На консультации адвокатов, услуги нотариусов и прочую деятельность в области права пришлось 36,8% от услуг в секторе: 12,14 млрд тг, -27,7% за год. Из них в сельской местности было оказано всего 0,7% услуг.

Еще 63,2% пришлось на услуги бухгалтерии, финансового аудита, составления счетов, и прочей подобной деятельности: 20,82 млрд тг, +5,4% за год. Из них на село пришлось всего 0,4%, причем объем услуг, оказанных в сельской местности, сократился на 5,2% за год.

Заработные платы в сфере права и бухучета также сократились - на 7,2% за год, до 264,2 тыс. тг. Причем покупательская способность заработных плат в секторе сократилась сразу на 13,8%.

Примечательно, что ранее оплата труда в секторе стабильно росла - так, по итогам 2016 года она составляла 275,9 тысячи тенге, на 13,1% больше, чем в 2015. Это превышало среднемесячную номинальную зарплату в целом по РК сразу на 93,1%.

В Казахстане планируют ввести новый закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», регламентирующий деятельность адвокатов и юристов. Среди предлагаемых нововведений - отмена сбора на вступление в Республиканскую коллегию адвокатов, саморегуляция юридических консультантов, специальная форма одежды для адвокатов и т.д. На данный момент законопроект активно обсуждается.