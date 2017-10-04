В ЮКО назначен новый руководитель департамента юстиции

В Южно-Казахстанской области назначен новый глава департамента юстиции, передает МИА «Казинформ».

Приказом Министерства юстиции Орынбасар Тастанов возглавил департамент юстиции в ЮКО. Нового руководителя ведомства коллективу представил директор департамента кадровой службы Минюста РК Канат Тажибаев.

Орынбасар Тастанов родился в 1975 году. В 2004 году окончил Карагандинский государственный университет, после чего начал работать в областном департаменте спорта. С 2008 года по 2012 год - заместитель начальника и начальник отдела юстиции Сарыагашского района ЮКО. В 2012-2017 годах был заместителем начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области. С июня по октябрь 2017 года был заместителем директора департамента регистрации Министерства юстиции Республики Казахстан.