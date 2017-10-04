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GM выпустит 2 новых электрокара в течение 1,5 лет

4 октября 2017, 10:58

Параллельно с аккумуляторными электромобилями General Motors будет выпускать модели на топливных ячейках.

General Motors раскрыл планы по электрификации модельного ряда. По словам вице-президента концерна Марка Ройса, GM «верит в полностью электрическое будущее», хотя наступит оно «не в одночасье».

К 2023 году американский автопроизводитель рассчитывает вывести на рынок не менее 20 новых полностью электрических транспортных средств. Первые два из них, основанные на технологиях Chevrolet Bolt, будут представлены в течение ближайших 18 месяцев.

Параллельно с аккумуляторными электромобилями General Motors будет выпускать модели на топливных ячейках. Компания уже разработала грузовой концепт под названием SURUS (Silent Utility Rover Universal Superstructure – полноуправляемое шасси с двумя электромоторами с топливными элементами, на котором можно выпускать различную спецтехнику – от грузовиков доставки до автомобилей скорой помощи.

Скорее всего, значительная часть новых «джиэмовских» электромобилей будет выпускаться под брендом Buick эксклюзивно для китайского рынка. В их число, среди прочего, должен войти кроссовер на агрегатах все того же Chevrolet Bolt.

Текст: Александр Орехов
Фото: General Motors

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