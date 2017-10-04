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СМИ: сожительница стрелка из Лас-Вегаса прибыла в США

4 октября 2017, 10:59

В международном аэропорту в Лос-Анджелесе Мэрилу Дэнли встретили агенты ФБР.

Находившаяся на Филиппинах подруга американца Стивена Пэддока, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе (штат Невада), прибыла в США, сообщает ТАСС.

По данным источника агентство Associated Press (AP) в правоохранительных органах, 62-летняя Мэрилу Дэнли прибыла во вторник вечером авиарейсом в международный аэропорт в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где ее встретили агенты ФБР. Дополнительных подробностей агентство не приводит.

Как сообщала ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники, Дэнли путешествовала: 25 сентября она направилась в Гонконг, а 1 октября (в день трагедии) - на Филиппины.

Согласно данным телеканала CBS, Пэддок развелся со своей женой, проживающей ныне в Лос-Анджелесе, 27 лет назад после шести лет брака, детей у них не было. Власти первоначально называли гражданку Австралии Дэнли супругой Пэддока, однако позже выяснилось, что узы брака их не связывают. Они проживали вместе в доме в Меските (штат Невада), купленном Пэддоком в 2015 году.

Власти сообщали, что не подозревают Дэнли в причастности к бойне. Однако шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что у следствия имеются к женщине некоторые вопросы. По данным агентства Reuters, перелет Дэнли в США координировался с агентами ФБР.

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Фото: life.mosmetod.ru



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