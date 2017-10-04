Назначен руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области

Сегодня Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Тенгебаев Ардак Мырзабаевич представил коллегам руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области Жаканова Аманжола Жомартовича.

Жаканов А.Ж. родился в 1974 году в селе Мирный Федоровского района Костанайский области.

Окончил в 1995 году Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК».

В 2000 году получил второе высшее образование в Современном гуманитарном институте г. Москвы по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

май 1997 года - специалист 1-й категории отдела налогообложения физических лиц Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

декабрь 1997 года - старший специалист отдела налоговых проверок Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

сентябрь 1998 года - старший налоговый инспектор отдела налогового аудита крупных налогоплательщиков Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

апрель 1999 года - старший налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 1999 года - главный налоговый инспектор отдела внешнего аудита Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июнь 1999 года - начальник отдела взимания Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

апрель 2000 года - начальник отдела косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 2003 года - начальник управления косвенных налогов Налогового комитета по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июль 2003 года - председатель Налогового комитета по г.Лисаковску Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

июль 2008 года - председатель Налогового управления по г.Лисаковску Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

август 2008 года - начальник Налогового управления по Аулиекольскому Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

май 2009 года - заместитель начальника Налогового департамента по Костанайской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

январь 2012 года - начальник Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

март 2013 года - руководитель Налогового департамента по Западно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан;

ноябрь 2014 года - руководитель Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные награды, премии и почетные звания:

В 2008 году присвоено звание «Отличник налоговой службы».

В 2011 году награжден нагрудным знаком «Қазақстан Республикасының Салық қызметіне 20 жыл».