Н.Нигматулин: в Бюджетном Кодексе необходимо учесть поручения Президента по контролю за займами

На пленарном заседании председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности выполнения установок Президента Казахстана относительно контроля освоения бюджета, сообщает Zakon.kz.





При рассмотрении в первом чтении законодательных поправок относительно бюджетного законодательства мажилисмены подняли перед разработчиками – Министерством нацэкономики - ряд вопросов. В частности, речь шла о неосвоении средств, неэффективном исполнении, а также нечеткости в определении ответственного за согласование займов квазигоссектора.





«Должны быть четкие критерии неэффективности исполнения бюджетных средств. А такие общие критерии, как «перспективность», «результативность», «ответственность», не имеют практический, прикладной характер. И субъективная оценка здесь может иметь слишком серьезные последствия, когда мы оперируем огромными суммами. Если с одного госоргана перераспределяется в другой, мы должны ответить на вопрос, что произошло, почему неэффективно использовались и какой конечный результат. Тогда мы перейдем к следующему шагу – персональной ответственности тех, кто за это отвечал», - сказал спикер Мажилиса, обращаясь к министру нацэкономики Тимуру Сулейменову.

При этом Н.Нигматулин подчеркнул необходимость выработки ко второму чтению четкого понятия «неэффективное исполнение», которое должно быть понятно и финансистам, и простому человеку.





Еще одной спорной нормой рассматриваемого законопроекта стала норма, касающаяся того, что согласование объема займов квазигоссектора будет осуществляться Министерством нацэкономики. Тогда как в июне т.г., по предложению уполномоченного органа, Бюджетным кодексом согласование закреплено за правительством.





Спикер Мажилиса назвал прозвучавшие доводы министерства относительно предлагаемой поправки не состоятельными.





«Вопросы государственного займа, которые Президент неоднократно поручал правительству взять на контроль, опять спускаем до уровня министерства. Предлагаемая вами редакция не соответствует установкам Президента по контролю за бюджетом. Необходимо еще раз более внимательно рассмотреть эту норму с учетом поручения главы государства правительству по усилению контроля за всеми займами», - резюмировал Н.Нигматулин.



