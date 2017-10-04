Коллектив «Форте-трио» представляет новую программу на сцене "Астана Опера"

Известные инструменталисты, лауреаты международных конкурсов участники прославленного коллектива «Форте-трио» - Еркебулан Сапарбаев (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель) и Заслуженный деятель Казахстана, художественный руководитель трио Тимур Урманчеев (фортепиано) совместно с популярным казахстанским баритоном, Заслуженным деятелем Казахстана Азаматом Желтыргузовым 7 октября выступят в концерте «Растворил я окно».





В программу включили романсы П.И. Чайковского и инструментальное сочинение этого великого композитора - Трио «Памяти великого художника». Важно отметить, что это произведение будет исполнено на сцене Камерного зала впервые.





- С Азаматом Желтыргузовым мы сотрудничаем уже несколько лет. Он является лауреатом многих престижных международных конкурсов, в числе которых блестящие победы именно в камерных конкурсах. Азамат - очень яркий и тонкий музыкант, большой профессионал своего дела. Светлые интонации его голоса безупречно подходят для исполнения романсов П. Чайковского. Мы хотели, чтобы вечер был полностью посвящен творчеству этого выдающегося композитора. Поэтому выбрали для нашей публики инструментальное сочинение - Трио «Памяти великого художника». Создал он его, когда умер близкий друг-пианист – Николай Рубинштейн. Эта смерть настолько тронула П. Чайковского, что он написал такое яркое произведение, позволившее всем музыкантам-пианистам наиболее широко проявить себя в нем, - отметил художественный руководитель коллектива Тимур Урманчеев.





Известно, что коллектив «Форте-трио» с любовью относится к своим слушателям. Музыканты с большой ответственностью готовят каждый концерт. К примеру, чтобы представить вечер «Растворил я окно», участникам пришлось репетировать 4 месяца. Создавая свои исполнительские интерпретации, трио покоряет сердца искушенных ценителей классической музыки. Многие концерты коллектива стали запоминающимися и приобрели большую популярность, в их числе – «Танго длинною в жизнь» и многие другие.





- Если музыкант выходит на сцену, он должен полностью отдать себя публике, выразить все свои эмоции, а также продемонстрировать мастерство на самом высоком уровне. Этот сезон мы открываем необычным составом и рады, что у нас есть возможность выступать с разными инструменталистами. Планируем представлять крупные произведение, многие из которых на большой сцене в Астане не исполнялись, - заключил Тимур Урманчеев.





Начало концерта в 18.00







