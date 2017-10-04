Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В сеть попало первое фото предполагаемого грузовика от Tesla

4 октября 2017, 11:22

Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.

Пользователь Reddit опубликовал первое возможное фото электрического грузовика от компании Илона Маска Tesla, сообщает rb.ru.

Фото было опубликовано 3 октября в ветке Reddit, посвященной Tesla. По данным Business Insider, автор поста отметил, что снимок ему скинул друг, находящийся «в неизвестном месте в Калифорнии, где они тестируют автомобили Tesla».

Позже пост был удален, однако модератор опубликовал снимок повторно:



Как отметили пользователи Reddit, грузовик на фото похож на концепт Tesla, опубликованный ранее в этом в году (на изображении ниже). Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...