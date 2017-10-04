В сеть попало первое фото предполагаемого грузовика от Tesla
4 октября 2017, 11:22
Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.
Пользователь Reddit опубликовал первое возможное фото электрического грузовика от компании Илона Маска Tesla, сообщает rb.ru.
Фото было опубликовано 3 октября в ветке Reddit, посвященной Tesla. По данным Business Insider, автор поста отметил, что снимок ему скинул друг, находящийся «в неизвестном месте в Калифорнии, где они тестируют автомобили Tesla».
Позже пост был удален, однако модератор опубликовал снимок повторно:
Как отметили пользователи Reddit, грузовик на фото похож на концепт Tesla, опубликованный ранее в этом в году (на изображении ниже). Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.
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