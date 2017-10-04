В сеть попало первое фото предполагаемого грузовика от Tesla

Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.

Пользователь Reddit опубликовал первое возможное фото электрического грузовика от компании Илона Маска Tesla , сообщает , сообщает rb.ru





Фото было опубликовано 3 октября в ветке Reddit, посвященной Tesla. По данным Business Insider, автор поста отметил, что снимок ему скинул друг, находящийся «в неизвестном месте в Калифорнии, где они тестируют автомобили Tesla».





Позже пост был удален, однако модератор опубликовал снимок повторно:









Как отметили пользователи Reddit, грузовик на фото похож на концепт Tesla, опубликованный ранее в этом в году (на изображении ниже). Подтвердить, что на фото с Reddit именно электрический грузовик от Tesla, не удалось – в самой компании в ответ на запросы СМИ отвечают, что не комментируют слухи.



