Предполагаемый виновник ДТП в Акмолинской области, где погибли 7 человек, водворен в ИВС

Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия в Атбасарском районе, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





ДТП произошло 03 октября на автодороге «Астана - Атбасар». Установлено, что водитель автомашины «Митсубиси», житель с. Новый Колутон Астраханского района, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Ваз-2106», под управлением жителя г. Атбасар.





В результате аварии скончались 7 человек: водитель и пассажиры автомашины «ВАЗ» в том числе двое малолетних детей, а также пассажир «Митсубиси». Еще один пассажир иномарки доставлен в ЦРБ Атбасарского района.





По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК (нарушение ПДД), водитель автомашины «Митсубиси» водворен в изолятор временного содержания.





Назначены экспертизы, ведется следствие.



