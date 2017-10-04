Предполагаемый виновник ДТП в Акмолинской области, где погибли 7 человек, водворен в ИВС
4 октября 2017, 11:31
Начато досудебное расследование.
Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия в Атбасарском районе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
ДТП произошло 03 октября на автодороге «Астана - Атбасар». Установлено, что водитель автомашины «Митсубиси», житель с. Новый Колутон Астраханского района, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной марки «Ваз-2106», под управлением жителя г. Атбасар.
В результате аварии скончались 7 человек: водитель и пассажиры автомашины «ВАЗ» в том числе двое малолетних детей, а также пассажир «Митсубиси». Еще один пассажир иномарки доставлен в ЦРБ Атбасарского района.
По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК (нарушение ПДД), водитель автомашины «Митсубиси» водворен в изолятор временного содержания.
Назначены экспертизы, ведется следствие.
Фото с сайта alau.kz
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