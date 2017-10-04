В ЮКО реализуют новую программу «Готовый бизнес»
4 октября 2017, 11:34
В рамках данной программы компания разрабатывает проекты по нескольким направлениям.
Южно-Казахстанской область является одной из самых активных областей в сфере предпринимательства. В регионе много людей, которые хотят заниматься бизнесом, но часто не имеют возможности заниматься своим бизнесом. Самая первая причина – это отсутствие или недостаточность залогового имущества. В целях решения данного вопроса РИЦ «Оңтүстік» провел переговоры с АО «Аграрная кредитная корпорация», и теперь намерен запустить новую программу - «Готовый бизнес», передает Пресс-служба акима ЮКО.
Главная особенность программы - создать бизнес, получив от предпринимателя в качестве аванса первый взнос и передать «готовый бизнес предпринимателю, приняв его в качестве гарантии. Этот процесс будет осуществляться путем привлечения средств АО «Аграрная кредитная корпорация».
В рамках данной программы компания разрабатывает проекты по нескольким направлениям. Одним из них является создание тепличного комплекса «Бадам» общей площадью 45 гектаров. Около 70 процентов теплицы, которая расположиться в индустриальной зоне «Бадам», будет оснащена товарами местных производителей. Кроме того, планируется создать «Сельскохозяйственный молочный комбинат», способный перерабатывать и продавать порядка 1000 литров молока в день. Молочный завод будет состоять из лаборатории, установки по переработке молока, холодильников, оборудования для санитарной очистки и мини-магазина. 1000 кг в день на основе такой системы.
Также ведутся работы по созданию проекта «Сельского колбасного цеха», способного производить и продавать 1000 кг колбасных изделий в сутки. Эти проекты планируют полностью реализовать и предложить предпринимателям в качестве «готового бизнеса» в лизинг.
Фото: Самат Мырзалиев
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