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В Индии три студента погибли под колесами поезда, пытаясь сделать селфи

4 октября 2017, 11:37

Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.

В индийском штате Карнатаке три студента погибли под колесами поезда, предположительно, пытаясь сделать селфи, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, тела двух мужчин уже опознали – они учились в Национальном колледже в Бангалоре.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что погибшие, пытаясь сфотографироваться, не смогли адекватно оценить расстояние от себя до поезда.

Также сообщается еще об одном инциденте со смертью студента из этого же колледжа на прошлой неделе. Друзья молодого человека случайно запечатлели момент, как он тонул.

Фото: Novostivmire.com

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