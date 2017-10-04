Казахстан вернул в госсобственность два стратегически важных объекта

Это Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и Шульбинская гидроэлектростанция.

Казахстан вернул в государственную собственность две гидроэлектростанции, ранее принадлежавшие американской компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.





Как сообщается, 1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Республикой Казахстан и американской компанией AES Corporation от 23 июля 1997 года.





«В связи с этим 2 октября 2017 года и 3 октября 2017 года 100% доли участия в двух концессионных объектах - ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС» были приняты в республиканскую собственность. В активах указанных компаний находятся Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и Шульбинская гидроэлектростанция», - сообщили в министерстве.









Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передал права владения и пользования государственными долями участия ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС» в Министерство энергетики Казахстана.





Министр энергетики генеральным директором указанных компаний назначил Аскара Балабатырова.





Аскар Балабатыров окончил Алма-Атинский энергетический институт в 1992 году, работал в АО «KEGOC», АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед», АО «Алатау Жарык Компаниясы» и АО «Восточно-Казахстанская РЭК», имеет значительный опыт и знания руководящей работы на объектах электроэнергетики.



