Казахстан вернул в госсобственность два стратегически важных объекта
4 октября 2017, 11:44
Это Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и Шульбинская гидроэлектростанция.
Казахстан вернул в государственную собственность две гидроэлектростанции, ранее принадлежавшие американской компании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК.
Как сообщается, 1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Республикой Казахстан и американской компанией AES Corporation от 23 июля 1997 года.
«В связи с этим 2 октября 2017 года и 3 октября 2017 года 100% доли участия в двух концессионных объектах - ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС» были приняты в республиканскую собственность. В активах указанных компаний находятся Усть-Каменогорская гидроэлектростанция и Шульбинская гидроэлектростанция», - сообщили в министерстве.
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК передал права владения и пользования государственными долями участия ТОО «AES Усть-Каменогорская ГЭС» и ТОО «AES Шульбинская ГЭС» в Министерство энергетики Казахстана.
Министр энергетики генеральным директором указанных компаний назначил Аскара Балабатырова.
Аскар Балабатыров окончил Алма-Атинский энергетический институт в 1992 году, работал в АО «KEGOC», АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед», АО «Алатау Жарык Компаниясы» и АО «Восточно-Казахстанская РЭК», имеет значительный опыт и знания руководящей работы на объектах электроэнергетики.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881464-13aeae7726885c1f8d32f06c9e3b6eef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...