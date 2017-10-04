Афера века: рассказ о племени, которого никогда не существовало

Слабо верится в то, что племя было изолировано от людей более тысячи лет, ведь они жили всего в нескольких километрах от соседней деревни.

В начале 1970-х годов в журналах и на телевидении в разных странах мира рассказывали об уникальном племени тасадай, которое живет в пещерах в джунглях на филиппинском острове Минданао. Они ничего не знают об окружающем мире, занимаются собирательством и ходят в набедренных повязках из листьев. Описывали их как самых отсталых людей на земле, чье развитие осталось на уровне каменного века













Тасадай жили в пещерах в тропическом лесу более тысячи лет, прежде чем их изоляция от окружающего мира закончилась. На них наткнулся охотник из соседнего племени, когда расставлял ловушки. В конце концов этот охотник рассказал о племени Мануэлю Элисальде-младшему, советнику президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

Заинтригованный Элисальде отправился в джунгли, чтобы посмотреть на диковинное племя. Вскоре туда отправились антропологи, репортеры и даже известные личности, такие как Чарльз Линдберг и Джина Лоллобриджида. Буквально за один день никому не известное племя получило всемирную популярность. Фотографии тасадай появлялись в журналах по всему миру, документальные фильмы о них транслировались на телеканалах. Ребенок племени тасадай, взбирающийся по лиане, украсил обложку National Geographic.













Больше всего мир очаровало спокойствие тасадай. Сообщали, что люди племени живут в гармонии друг с другом, у них не бывает конфликтов, у них нет даже слов, обозначающих войну или борьбу. В 1971 году все это особенно поражало на волне новостей из Вьетнама.

Но на заднем плане всей этой истории маячила проблема, которая заключалась в тесной связи племени с Элисальде. С момента обнаружения племени политик назначил себя его защитником и строго контролировал его контакты с миром.

Элисальде был спорной фигурой: богач с многочисленными деловыми интересами и высокими политическими амбициями, который говорил о себе как о защитнике этнических меньшинств. Многих возмущал контроль Элисальде над доступом к племени. А когда политик уговорил Маркса объявить тропический лес, где жило племя, охраняемым заповедником, люди начали подозревать, что у интереса Элисальде к племени есть корыстные мотивы. В 1976 году Маркос издал указ «Охрана тасадай и других неисследованных культурных общин от несанкционированного въезда», и доступ к племени прекратился вовсе, тасадай исчезли с поля зрения.









В 1986 году правительство Маркса было свергнуто. Швейцарский журналист Освальд Итен и филиппинский репортер Джои Лозано воспользовались этим, чтобы отправиться в джунгли и узнать, что стало с тасадай. То, что обнаружил Итен, потрясло его.









Итен увидел, что пещеры, где раньше жило племя, опустели, а люди живут в хижинах поблизости, одеты они в джинсы и футболки и ведут простой, но не примитивный образ жизни. Тасадай признались, что они никогда не были племенем каменного века. Они утверждали, что Элисальде оказывал на них давление, заставил переселиться в пещеры, поменять нормальную одежду на листья, а в обмен на это обещал деньги и безопасность.

Открытие Итена потрясло мир. Через несколько дней после его отъезда группа немецких журналистов также решила посетить племя. Они нашли тасадай, одетых в листья, в пещерах. Но при пристальном осмотре немцы заметили, что из-под листьев видна тканевая одежда. Все это выглядело так, будто племя решило продолжить игру в каменный век.









В поисках доказательств мистификации исследователи поняли, что в этой истории было много вопросов без ответов. Например, слабо верится в то, что племя было изолировано от людей более тысячи лет, ведь они жили всего в нескольких километрах от соседней деревни. Также удивительно, что тасадай устойчивы к современным заболеваниям.

Столкнувшись с такими вопросами и вооружившись признаниями самих тасадай, средства массовой информации решили, что этот вопрос урегулирован. Тасадай были объявлены мистификацией.

Несмотря на свержение Маркоса, Элисальде продолжал оказывать влияние на Филиппинах, чтобы организовать кампанию в поддержку племени. В 1988 году он даже организовал поездку некоторых членов тасадай в Манилу, чтобы подать иск против филиппинских профессоров, которые называли племя мистификацией.











