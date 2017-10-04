Тенге ослаб до 343,3 за доллар
4 октября 2017, 12:04
Объем торгов составил 36,6 млн долларов США.
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 343,35 тенге (+0,85 тенге), за доллар, сообщает Zakon.kz.
Объем торгов составил 36,6 млн долларов США.
По данным Kurs.kz, в обменниках доллар продают по 343,5 – 344,5 тенге.
Мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:23 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.
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