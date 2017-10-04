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Тенге ослаб до 343,3 за доллар

4 октября 2017, 12:04

Объем торгов составил 36,6 млн долларов США.

По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), средневзвешенный курс доллара составил 343,35 тенге (+0,85 тенге), за доллар, сообщает Zakon.kz.

Объем торгов составил 36,6 млн долларов США.

По данным Kurs.kz, в обменниках доллар продают по 343,5 – 344,5 тенге.

Мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:23 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.


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