Медицинские услуги по ОСМС не смогут получать пациенты, просрочившие выплаты на 3 месяца

С 1 марта 2018 года при наличии трехмесячной задолженности по отчислениям и взносам Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) доступ к ОСМС будет приостановлен. За исключением экстренных случаев и социально значимых заболеваний, предусмотренных в гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи.

Редакция Zakon.kz продолжает серию материалов по разъяснению работы системы ОСМС. Сегодня мы отвечаем на вопросы «что входит в ГОБМП?» и «какие существуют меры воздействия для неплательщиков взносов?».

Некоторые люди считают, раз социально-значимые болезни входят в бесплатную и гарантированную государством медицинскую помощь (ГОБМП), то платить за ОСМС не имеет смысла. Но это не так. В законе «Об ОСМС» предусмотрено, и в документах Минздрава прописано порядка 20 состояний человека, при которых бесплатная помощь будет оказана. Среди них онкологические болезни, психические болезни, туберкулез, ВИЧ-инфекция, редкие заболевания, детский церебральный паралич, сахарный диабет, или группа демиелинизирующих заболеваний и так далее.

«Человек, не знакомый с нормотворчеством, читая закон, может подумать, что раз, скажем, туберкулез входит в перечень, то все медицинские действия, связанные с этим заболеванием, входят в ГОБМП. Но это не совсем правильное понимание. Для того, чтобы туберкулез или онкологическое заболевание было выявлено, необходимо обследовать пациента. Не каждый может поставить себе диагноз, что у него то или иное заболевание, и понять, как и куда обращаться», - разъяснил ситуацию эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген.

Таким образом, не имея поставленного диагноза на 1 марта 2018 года, человек не сможет получить бесплатную консультацию и, как следствие, диагноз. По сути, ГОБМП будет распространяться на экстренные случаи и тех, у кого уже есть диагноз, входящий в перечень социально-значимых заболеваний.

Задолженность по выплатам

Помимо этого, получить медицинские услуги по ОСМС не смогут те, кто просрочил выплаты более чем на три месяца.

«Оказание медицинской помощи согласно сегодняшнему законодательству начинается с 1 января 2018 года. Значит, с этого времени у определенных категорий населения, предусмотренных законом об ОСМС возникает обязательство по выплатам в Фонд социального медицинского страхования. В случае, если человек не будет платить взносы, или за него не будет платить работодатель, ему будет оказана вся медицинская помощь, но только в течение трех месяцев со дня последнего платежа в Фонд. По их истечении этого срока допуск в систему будет закрыт, и появится задолженность по выплатам, которые необходимо будет погасить, заплатить очередные платежи, и только потом пациента восстановят в системе», - добавил он.

Стоит отметить, что Минздрав, понимая различные сложности перехода на новую модель, установил сроки, в течение которых людям необходимо привыкнуть к новой системе. Здесь больше всего всех интересует ситуация с самозанятыми.

«В ближайшие 2 года (2018-2019 годы) в рамках ГОБМП у них будет возможность экстренной госпитализации и обращения в поликлинику. Не предусмотрена плановая стационарная помощь. А с 2020 года обратиться в поликлинику, незастрахованным, не имеющим социально значимого заболевания, будет уже проблемно. Скорая медицинская помощь будет доступна для всех», - сказал Танирберген

Чтобы не выпасть из системы, самозанятые могут:

Самостоятельно платить 5% от минимальной заработной платы, в 2018 году это 1414 тенге в месяц;

Обратиться в Центр занятости по месту проживания, где им предложат варианты трудоустройства в соответствии с квалификацией и опытом работы. Если предложенные варианты не подходят, то человек получает статус безработного, и в этом случае государство берет на себя обязательства по выплате взносов в ФСМС в течение отведенного времени.

Зарегистрироваться в налоговых органах как индивидуальный предприниматель и осуществлять взносы в размере 5% от размера 2 МЗП (минимальной заработной платы).

Татьяна Ковалева