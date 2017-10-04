Крушение АН-28: Биртанов выразил соболезнования от имени всех медиков страны

Министр здравоохранения РК прокомментировал гибель врачей и летчиков в авиакатастрофе самолета санавиации под Алматы.

Елжан Биртанов выразил свои соболезнования семьям погибших при крушении самолета АН-28 в Алматинской области 3 октября, сообщает сообщает Zakon.kz





Дорогие друзья и коллеги, медицина Казахстана понесла тяжелую утрату. Выполняя свой служебный долг, погибли двое наших коллег. Высокопрофессиональные врачи - акушер-гинеколог с 20-летним стажем, доктор медицинских наук Патсаев Талгат Анапиевич и анестезиолог-реаниматолог с 30-летним стажем, профессор, доктор медицинских наук Артыкбаев Жанибек Токенович. Они были профессионалами своего дела, отдали свои жизни ради спасения жизни молодой женщины, находящейся в крайне тяжелом состоянии после родов, - написал министр на своей странице в Facebook/





Буквально на днях весь мир отмечал международный день врача. Инициированный Всемирной организацией здравоохранения и международной организацией «Врачи без границ» этот день стал днем признания выдающейся роли врачей в деле сохранения здоровья людей во всем мире.

Ежедневно наши врачи невзирая на границы и условия, в городах и аулах, днем и ночью отдают все силы, вместе с другими коллегами медиками ради сохранения жизней наших сограждан.





Склоняю голову перед нашими врачами, которые спасая жизнь другим, не смогли сохранить свою жизнь. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас, но особенно для семей наших коллег, - дополнил Биртанов.





От имени всех медиков страны министр выразил родным и близким погибших коллег искренние соболезнования, а также родным и близким погибших членов экипажа: командиру воздушного судна Геннадию Цой, второму пилоту Евгению Кутафину, авиатехнику Бейшибеку Ахматбаеву.





Считаю, что все они вместе совершили выдающийся гражданский подвиг, - отметил министр здравоохранения РК.





Напомним, 3 октября 2017 года через 12 минут после взлета исчез с радаров самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «East Wing», выполнявший полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шымкент.





Самолёт Ан-28 упал на территории крестьянского хозяйства, расположенного в Илийском районе. При падении воздушное судно задело линии электропередач, кроме этого никакое гражданское построение не было разрушено.





На борту самолета находились 5 человек. Командир воздушного судна – Цой Г.Н. – гражданин Кыргызстана, второй пилот – Кутафин Е. – гражданин Казахстана, бортовой техник самолета Бейшебек Акматбаев. Кроме экипажа летели два медицинских работника - профессор, врач акушер-гинеколог Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Патсаев Талгат Анапиевич, профессор, врач-реаниматолог Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней Артыкбаев Жанибек Тукенович. Они летели к роженице, находившейся в тяжелом состоянии. Все погибли.





В Министерстве здравоохранения РК рассматривается вопрос оказания материальной помощи родственникам пятерых погибших.





По предварительной версии, у самолёта начались проблемы с двигателями. Экипаж сделал два круга и попытался посадить самолёт в поле. Но при снижении борт зацепился за провода. Его резко развернуло и крылом самолет задел столб. Крыло от удара оторвало.



