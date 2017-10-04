Абаев: «Astana Media Week» - закономерное следствие возросшего внимания государства

Проведение первой казахстанской медиа-недели «Astana Media Week» следствие возросшего внимания государства и общества к проблемам массовых коммуникаций. Так считает министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Проведение такого масштабного события неслучайно является закономерным следствием возросшего внимания государства и общества к проблемам массовых коммуникаций. Речь идёт не только о СМИ, но и информационном взаимодействии власти и общества, бурном развитии социальных сетей, интернета и появления в этом контексте новых этических дилемм», - сказал министр.

Он отметил, что сегодня будет проведён первый в стране контент-маркет для представителей порядка 90 продакшн-компаний. Причем наличие такого количества компаний стало для министерства удивлением.

«Надеюсь это событие станет дополнительным импульсом для развития всей этой отрасли. Присутствуют более 15 отечественных и семь зарубежных телеканалов. Все они получат возможность презентовать свою продукцию и заключать соответствующие договорённости. Для всех нас это будет уникальный опыт, который мы в дальнейшем намерены использовать», - добавил он.

Помимо этого, «Astana Media Week» - событие которое должно дать дополнительный импульс развития «Казмедиа центра» (КМО - Казмедиа орталыгы).

«Идея заключается вот в чём: первый этап развития КМО прошли. КМО встал на ноги, работают все студии. Теперь мы бы хотели, чтобы к этой работе активно подключились наши соседи, наши партнёры, мы готовы предоставить им эту площадку, чтобы они снимали фильмы, использовали эти студии, чтобы приезжали зарубежные партнёры. Это будет хорошее взаимодействие. Это будет на платной основе. Мы дадим возможность КМО развиваться дальше», - заключил Абаев.

Татьяна Ковалева