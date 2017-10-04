Инвестиционная привлекательность и платежная дисциплина бизнеса через банкротство должников банков

Ильяс Тлеулин

Консультант КГД МФ РК

по системе восстановления платежеспособности граждан

Одним из 10 равнозначных показателей инвестиционной привлекательности стран в разрезе рейтинга «Ведение бизнеса» является «Разрешение неплатежеспособности (процедура банкротства)», а именно: срок проведения процедуры банкротства в стране, стоимость затрат на ее проведение, коэффициент взыскания и вариативность нормативно - правовой базы.

Казахстан по результатам 2017 года в ежегодно публикуемом рейтинге Всемирного банка занимает 37 строчку из 190 возможных по этому показателю (в 2016 году - 46 позиция). Для сравнения, лидер рейтинга «Ведение бизнеса» - Новая Зеландия находится на 34 позиции по данному показателю, что сопоставимо с Казахстаном, Россия - 51, Узбекистан - 77, Кыргызстан - 130. Тройка лучших стран по показателю эффективное банкротство это Финляндия, Япония и Германия.

По данным Комитета государственных доходов РК с момента принятия нового Закона «О реабилитации и банкротстве» с 2014 года по 1 полугодие 2017 года по Казахстану процедура банкротства была применена всего 3 654 раз, сумма погашенных требований перед всеми кредиторами составила 219,4 млрд. тенге. Из них по заявлениям залоговых кредиторов, в числе которых банки, было признано всего 28 должников. Между тем сумма погашенных требований перед такими кредиторами составила 177,1 млрд. тенге, что составляет свыше 80% всех погашений по стране.

Очевидно, что основные кредиторы в стране это банки и большинство их проблемных должников потенциально являются претендентами на банкротство. С 2009 года число просроченных кредитов на срок свыше 90 дней, выданных малому и среднему бизнесу, неуклонно растет, по данным Национального Банка РК на 1 сентября 2017 года суммарное значение по всем банкам составляет 691,9 млрд. тенге[i]. Основанием же для подачи на банкротство должника является его неплатежеспособность, которая наступает при не выплате долга в течение 3-х месяцев на сумму более 2,3 млн. тенге.

Для возврата проблемных кредитов банки до сих пор используют только практику подачи иска в суд и взыскания долга через судебного исполнителя. С наличием активов у должника такой процесс может длиться годами. Вместе с тем в суде, в ходе рассмотрения вопроса о банкротстве такого должника, представители банков категорически против введения процедуры, с чем суды охотно соглашаются. Чаще это обусловлено начатыми торгами в отношении имущества должника. Но даже после реализации всего имущества должника банки не подают на банкротство должника.

Процедура банкротства является достаточно сложной: находится на стыке знаний в юриспруденции, бухгалтерии и финансах, и зависит от навыков их применения. Нежелание банков применять процедуру банкротства связано с проблемой отсутствия в банках специалистов, эффективно практикующих процедуру банкротства и, как следствие, непониманием и неиспользованием существенных преимуществ, которые кредиторы получают только с началом банкротства.

1. Доступ кредиторов к первичной документации и всем хозяйственным операциям должника.

Согласно пунктам 2 и 5 статьи 11 Закона РК «О реабилитации и банкротстве» руководитель должника под угрозой ответственности обязан предоставить суду и управляющему информацию о финансово - хозяйственной деятельности должника в течение трех дней с момента назначения управляющего.

Доступ к первичной документации, базе автоматизированного учета «1:С Бухгалтерия», налоговой отчетности, гражданско - правовым договорам, банковским счетам и всему имуществу должника позволяет осуществить более глубокий анализ предшествующей банкротству деятельности должника, нежели это возможно в рамках ответов на запросы судебного исполнителя, который к тому же не уполномочен анализировать ранее совершенные должником сделки. Для банкротного управляющего, выбираемого кредиторами, любые сомнения по поводу стоимости отчужденного имущества и иных существенных условий сделки могут стать основанием для обращения в суд с иском о признании такой сделки недействительной.

2. Освобождение от уплаты государственной пошлины по искам в пользу пополнения конкурсной массы.

Согласно пункту 24) статьи 541 Налогового кодекса РК банкротные управляющие освобождены от уплаты государственной пошлины при подаче исков в интересах процедуры банкротства. Однако, банки идут по сложному пути и несут существенные расходы в рамках обычных исков. Самый простой случай, когда банку в период взыскания долга по иску в судебном порядке, по которому уже была уплачена пошлина в размере 3-х % от суммы взыскания, удается выявить факт отчужденного должником имущества до или в период данного судебного разбирательства, но никаких документов по факту такого отчуждения у банка нет и быть не может по закону.

Банк в и без того некомфортной ситуации обязан снова, практически «вслепую», нести дополнительные затраты и платить еще 3% от стоимости имущества, которое, возможно, а может и нет, должник продал с целью уклониться от ответственности перед банком, без какой-либо последующей гарантии положительного исхода такого судебного дела и, соответственно, гарантии возврата имущества и госпошлины. В рамках же банкротства кредиторы могут анализировать сделки должника заранее и без каких-либо потерь для себя и при наличии оснований ставить под сомнение любое количество сделок, совершенных должником. Кроме этого, в рамках банкротства нет пошлины для взыскания по искам в отношении дебиторов должника.

3. Расширенный перечень оснований для признания недействительными сделок, совершенных должником «накануне» банкротства.

Помимо оснований для признания сделок недействительными, перечисленных в статье 159 Гражданского кодекса РК, только в рамках банкротства кредитор получает еще пять дополнительных оснований, предусмотренных статьей 7 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», которые относятся к критериям разумности условий совершенных должником сделок, а именно соответствию их аналогичным сделкам, совершаемым в сопоставимых условиях самим должником или иными подобными хозяйствующими субъектами. Также кредитор может поставить под сомнение сделку, если она не соответствует хозяйственной деятельности должника или предполагает предпочтительное удовлетворение одних кредиторов перед другими перед началом банкротства.

Банки, теряя время на длительное исполнительное производство и не обращаясь с заявлением о банкротстве должника, утрачивают на это право, так как по действующему законодательству подобные сделки могут быть оспорены лишь в том случае, если они совершены в течение трех лет перед возбуждением процедуры банкротства.

4. Особый статус должника с момента возбуждения процедуры банкротства.

С момента возбуждения дела о банкротстве на должника и его кредиторов накладываются существенные ограничения, которые отсутствуют во всех альтернативных вариантах взыскания задолженности. Так, всем должностным лицам должника запрещается использовать и отчуждать имущество вне рамок обычных коммерческих сделок без согласования с управляющим. Приостанавливается исполнение всех судебных актов и иных решений в отношении имущества должника, а любые требования к должнику могут быть предъявлены только в рамках банкротства, что исключает увод активов через параллельное взыскание. Взыскание на банковские счета должника по безакцептным требованиям всех государственных органов и любых иных организаций, обращение взыскание на имущество должника, а также переоформление долей, акций в уставном капитале должника не допускается.

Нарушение данных ограничений влечет последствия в виде гражданско - правовой, административной или уголовной ответственности виновного лица.

5. Субсидиарная, административная и уголовная ответственность должностных лиц банкрота.

Законодательством о банкротстве предусмотрено большое количество оснований привлечения к субсидиарной ответственности уполномоченных лиц банкрота -руководителей, бухгалтеров, учредителей, акционеров и других. Суть этой ответственности сводится к тому, что в определенных законом случаях суд может переложить долг банкрота - юридического лица в непогашенной части на физическое лицо, которое являлось, например директором или бухгалтером банкрота.

К таким случаям относятся несвоевременная подача заявления на банкротство, непредставление доступа к учетной документации банкрота, совершение и согласование невыгодных для должника сделок в преддверии банкротства, доведение должника до банкротства и прочее. Уголовная и административная ответственность в зависимости от размера ущерба предусмотрена за неправильное ведение бухгалтерского учета, за ложное и преднамеренное банкротство, за сокрытие имущества и имущественных обязательств, за неправомерное удовлетворение требований кредиторов в ущерб интересов других кредиторов и прочее.

Стоит отметить, что законодательно институты исполнительного производства и банкротства являются самодостаточными механизмами погашения требований кредиторов. Именно поэтому и в том и в другом случае есть набор правовых инструментов, необходимых для возврата долга: предусмотрена очередность погашения требований кредиторов, возможность проводить торги по реализации имущества, выявлять и передавать имущество должника кредитору, налагать ограничения на использование имущества должника и прочее.

В тоже время именно банки своей позицией в суде сформировали негласное требование судов о возможности подачи заявления на банкротство только после вынесения решения суда о взыскании долга и проведения работы судебным исполнителем. Однако, ни отсутствие решения суда о взыскании долга, ни наличие у должника имущества не является основанием для отказа в банкротстве должника. Единственное, что суд должен установить - это несостоятельность должника, а именно невозможность и нежелание продолжать бизнес.