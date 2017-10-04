Нигматулин: нам не нужно освоение бюджета ради освоения

"Нам важен конкретный результат – это строительство школ, больниц, дорог", - отметил Нигматулин.

Сегодня на пленарном заседании под председательством Спикера Нурлана Нигматулина Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.





Подводя итог состоявшемуся обсуждению, Председатель Мажилиса подчеркнул важность законопроекта, отметив его направленность на упрощение бюджетных процедур и сокращение времени доведения бюджетных средств до получателей.





При этом Н.Нигматулин акцентировал внимание на жестком контроле эффективности освоения бюджетных средств.





Нам не нужно бездумное освоение ради освоения. Нам важен конкретный результат – это строительство школ, больниц, дорог. Только так можно выполнить установку Главы государства об эффективном использовании бюджетных средств, для того чтобы они работали на развитие экономики, на создание новых рабочих мест, на реализацию всех государственных программ, - сказал Н.Нигматулин.





Законопроектом предусматриваются поправки в бюджетное законодательство в т.ч. по таким направлениям, как повышение эффективности средств, выделенных квазигоссектору; усиление регулирования государственного и гарантированного государством долга; упрощение процедур подготовки документации, необходимой для создания, развития IT-проектов, информационных систем госорганов.



