В Жамбылской области можно в онлайн режиме наблюдать за допросом подозреваемых
4 октября 2017, 12:20
В рамках проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» в отделе внутренних дел обустроены специальные кабинеты.
В Жамбылской области в комнатах допросов Сарысуского отдела внутренних дел установлены камеры наблюдения, изображения с которых выходит в фойе и кабинет прокурора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру района.
«Зачастую у граждан возникают опасения, когда неожиданно кого-то из их близких приводят, доставляют или приглашают в полицию для проведения тех или иных следственных действий, поскольку они не знают что происходит за закрытыми дверями в кабинетах следователей», – отметил прокурор Сарысуского района Аслан Абилдаев.
Поэтому в рамках проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» в отделе внутренних дел обустроены специальные кабинеты, в которых с камер наблюдения ведется круглосуточная видеозапись всех следственно-оперативных действий и сохраняется в течение 30 суток.
Вдобавок к этому, видео в режиме онлайн транслируется на широкоформатный дисплей, установленный в кабинете дежурного прокурора и в фойе на первом этаже отдела внутренних дел.
Теперь родственники или знакомые могут наблюдать за ходом следственных действий, не опасаясь за безопасность близких.
«Это нововведение поможет сделать следственный процесс максимально прозрачным и даст возможность избежать недопонимания со стороны граждан», - считают в прокуратуре.
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