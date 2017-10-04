Коллеги рассказали о погибших под Алматы врачах: Сколько пациентов могли спасти

Коллеги трагически погибших врачей Талгата Патсаева и Жанибека Артыкбаева в результате крушения самолета АН-28 санавиации с глубокой скорбью восприняли новость о катастрофе.

"Талгат Патсаев учился в группе, в которой я вел занятия по акушерству и гинекологии в 1993-1994 годах. Потом Талгат уехал в Шымкент, работал в роддоме. Позже вернулся в Алматы и работал в НИИ, где прошёл путь от аспиранта до руководителя отдела, доктора наук. Параллельно несколько лет работал в клинике в качестве консультанта", — рассказал доктор медицинских наук Вячеслав Локшин.





"Он всегда был готов прийти на помощь пациентам. Принял, наверное, несколько тысяч родов, его руки дали жизнь тысячам детей. Невозможно поверить, что этого молодого, сильного, успешного врача, отца двух детей, главы семьи не стало. Это ужасно и горько, что подобное могло случиться. Несомненно, Талгат и его коллега профессор Артыкбаев — настоящие герои ", — поделился Вячеслав Локшин.





Реаниматолог Жанибек Артыкбаев прошел путь от ассистента до профессора кафедры анестезиологии и реаниматологии Казахстанско-российского медицинского университета.





"Мне посчастливилось работать с ними. Профессор Артыкбаев, при всех своих регалиях, покорял сердца коллег своей безмерной добротой, простотой и тактичностью. Сколько еще врачей они могли обучить, сколько пациентов спасти! Горькая потеря", — поделилась в сети Айгуль Нугманова.

Третьего октября самолет малой авиации Ан-28 потерпел крушение близ Алматы. Воздушное судно выполняло полет по маршруту Алматы — Шымкент. Всего на борту самолета были пять человек, в числе которых командир, второй пилот, техник и два медработника. Ни одному из них не удалось выжить.

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Источник: Sputnik Казахстан



