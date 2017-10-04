Смирнова: Бывают случаи, когда дети доходят в школу без обуви

Более 30 тысяч детей сами сегодня добираются в школы в другие населенные пункты пешком по бездорожью и непогоде.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Ирина Смирнова подняла проблему отсутствия организации подвоза учеников в средние общеобразовательные учреждения в некоторых регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.





«Статья 30 Конституции РК гласит о том, что казахстанцам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование является обязательным», - напомнила она, озвучивая депутатский запрос на имя заместителя премьер-министра страны.





Вместе с тем, по ее данным, 1523 села в Казахстане не имеют своей общеобразовательной школы, поэтому ученикам приходится добираться в школы других населенных пунктов.





«На сегодня это более 30 тысяч детей. Их безбарьерный доступ в школы должен обеспечить акимат сел, где они проживают и в первую очередь обеспечить транспортом, который отвечал бы многим требованиям. Он должен быть исправным, количество перевозимых детей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест, колонны из двух и более автобусов, перевозящих детей на загородных дорогах, в обязательном порядке должны сопровождаться специальными автомобилями органов внутренних дел», - пояснила парламентарий.





Также должны быть обустроены площадки для сбора детей. Но, как отметила депутат, на деле ситуация другая.





«Зачастую дети добираются несколько километров до школы по бездорожью. В период дождей дороги превращаются в месиво и порой, бывают случаи, когда ребенок, не сумев вытащить сапоги, затянувшиеся в грязь, доходил в школу без обуви», - сказала Ирина Смирнова.





В качестве примера она привела несколько фактов.





«Дети поселка Иргели Алматинской области, по словам родителей, не могут добраться в новую школу села Кемертоган, так как отмечается бездорожье, регулярных автобусных маршрутов туда нет, а маршрут школьного автобуса не организован. Дети едут за многие километры в село Каскелен. Тревожная ситуация с доставкой детей в школу сложилась в селе Косшы Акмолинской области, где ребятишки также большое расстояние - около 6 километров - проходят из дома до школы», - сказала депутат.





В то же время парламентарий добавила, что скоро наступают дождливые осенние дни, а за ними холодная зима, поэтому возникают вопросы, как дети доберутся до школы, чтобы получить образование?





«Многие жители села Коянды Целиноградского района, что вблизи Астаны, жалуются на бездорожье и недостаток школьных автобусов. Население в этом селе вблизи Астаны растет быстро, уже сейчас там более 500 учеников, но проблема пока не решается. В селе Шукырсай Южно-Казахстанской проживает 264 семьи. Более 10 лет жители просят власти построить школу, около 500 детей этого села вынуждены обучаться в соседнем селе, и с доставкой их в школу тоже все не гладко», - продолжила она.





Вместе с тем, в садоводческом товариществе «Энергостроитель» и «Теплостроитель» Алатауского района Алматы около 250 домохозяйств, но общественный транспорт не ходит и доступ детей в школы затруднен.





«Еще в Стратегическом плане Министерства образования и науки РК на 2011 - 2015 годы отмечалось, что для многих учеников подвоз в школу не организован. В результате дети ежедневно тратят значительную часть времени, чтобы добраться до ближайшего учебного заведения. Имеются проблемы безопасности и комфорта перевозки. Не в полном объеме решаются вопросы технического состояния автобусов. Однако проблемы не решены и по сегодняшний день», - подчеркнула Ирина Смирнова, отметив, что в рамках программы «Рухани жанғыру» Глава государства уделяет большое внимание вопросами образования.





Как заключила депутат, поэтому обязанность всех служб государственного управления - сделать благоприятный, безопасный доступ в школу для учащихся обязательным.





Ксения Давыдова, Астана.



