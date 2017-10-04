Минобороны РФ объявило о ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры»

ВКС России ликвидировали в Сирии командование террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, ее главарь, по имеющейся информации, находится в критическом состоянии, 12 командиров убиты

"3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства Джебхат ан-Нусры" во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", - сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.





В Минобороны сообщили, что решение о нанесении воздушного удара было принято после того, как по нескольким каналам было получено подтверждение о прибытии террористов и начале их совещания. Сбор данных о местонахождении главарей "Джебхат ан-Нусры" велся многоуровневой системой разведки.





По его словам, в результате удара главарь "Джебхат ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и лишился руки. Как сообщает Минобороны со ссылкой на независимые источники, аль-Джуляни находится в критическом состоянии.



