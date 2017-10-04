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В Шымкенте завели дело о доведении до самоубийства 10-летнего мальчика

4 октября 2017, 12:20

Назначены ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.

В Шымкенте в машине скорой помощи по дороге в больницу скончался 10-летний мальчик, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.

3 октября примерно в 8 часов вечера в дежурную часть УВД города Шымкент поступил сообщения от работников скорой медицинской службы о том, что по дороге в больницу скончался несовершеннолетний ребенок.

Выехавшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили что, несовершеннолетний 2007 г.р. житель города Шымкент находился у себя в квартире в одном из микрорайонов, где произошел пожар. В результате 10-летний мальчик отравился от угарного газа. Соседи вызвали пожарную и скорую помощь.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД г. Шымкент по ст. 105 «доведение до самоубиство».

Фото с сайта knews.kg

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