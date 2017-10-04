К вопросу об отмене ареста с имущества

в порядке исполнения приговора

Аширбеков А.И. - судья специализированного

межрайонного суда по уголовным делам города Астаны

В соответствии со ст.390 УПК суд при постановлении приговора должен разрешить вопрос как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

Из ст.161 УПК следует, что в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, лицо, осуществляющее досудебное расследование обязано принять меры по наложению ареста на имущество. Если основания для обеспечения гражданского иска возникли на стадии судебного следствия, суд вправе до вступления приговора в законную силу принять меры его обеспечения.

Вопросы порядка наложения и санкционирования ареста на имущество в ходе досудебного расследования регламентированы ст.161 УПК, а вопросы отмены ч.13 ст.163 УПК.

Как следует из ч.13 ст.163 УПК наложение ареста на имущество отменяется, когда в этой мере отпадает необходимость. Отмена ареста на имущество, санкционированного следственным судьей, на стадии досудебного расследования производится на основании мотивированного постановления органа уголовного преследования с согласия прокурора.

Положения ст.476 УПК предусматривают исчерпывающий перечень вопросов подлежащих рассмотрению в порядке исполнения приговора, где вопрос о порядке отмены ареста с имущества не предусмотрен.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны в практической деятельности, рассматривая вопрос об отмене ареста с имущества, руководствуется нормами ч.13 ст.161 УПК, а именно положением о том, что наложение ареста отменяется в том случае, когда в этой мере отпадает необходимость. Кроме того, суд данный вопрос относит к п.17 ст.476 УПК как разъяснение всякого рода сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора.

При этом указанный вопрос в обязательном порядке рассматривается в судебном заседании с участием прокурора и иных участников процесса с истребованием материалов уголовного дела.

Положения п.17 ст.476 УПК не раскрывают содержание понятия «всякого рода сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора». В практике суда к ним относятся вопросы, которые не затрагивают существа приговора и не влекут ухудшения положения осужденного. Суд к ним обычно относит неполное разрешение вопросов при постановлении приговора, оставление без внимания вопросов, которые должны получить разрешение в резолютивной части как обвинительного, так и оправдательного приговора, а также другие сомнения и неясности, возникшие после вынесения приговоров в связи с изменением обстоятельств к моменту его исполнения.

Если исходить из положений п.13 ст.161 УПК, то вопрос об отмене ареста с имущества разрешается только в ходе досудебного расследования, поскольку в ней не имеется упоминания о возможности его разрешения после вынесения приговора.

Представляется, что руководствоваться лишь п.13 ст.163 и п.17 ст.476 УПК при решении вопроса об отмене ареста без конкретной нормы регламентирующий данный порядок не совсем правильно, поскольку это вызывает неясность.

Поэтому представляется целесообразным выделить отдельным пунктом в ст.476 УПК вопрос об отмене ареста с имущества и в ст.478 УПК предусмотреть порядок его рассмотрения.

Судебная практика свидетельствует о том, что не только третьи лица-собственники жилья, но и участники процесса, в том числе практикующие юристы, не знают порядка разрешение данного вопроса, что вызывают путаницу, поскольку отнесения вопроса отмены ареста с имущества к п.17 ст.476 УПК понятен не всем.

Часто имеет место быть случаи, когда граждане обращаются с данным вопросом к следователю и следственному судье или же вообще в суды гражданской юрисдикции и, потеряв большое количество времени, начинают понимать, что данный вопрос должен разрешать суд постановивший приговор, что вызывает негативную реакцию.

Поэтому выделив в ст.476 УПК отдельным пунктом вопрос об отмене ареста с имущества, необходимо указать в ст.477 УПК, что он рассматривается судом, постановивший приговор.

В судебной практике суда вопросов связанных с сохранением ареста на имущество, которое конфисковано приговором суда или же отмены ареста после исполнения приговора суда в части гражданского иска не возникают, поскольку по ним сформирована практика.

Вместе с тем, имеют место следующие трудности, возникающие в правоприменительной деятельности и требующие разъяснения, поскольку они не оговорены процессуальным законом.

Возникают вопросы по снятию ареста с имущества связанного с обеспечением исполнения приговора в части гражданского иска.

Например, органом уголовного преследования наложен арест на несколько объектов недвижимости и на счета в банках, стоимость которых превышает сумму, взысканной приговором суда по иску, а осужденный или его члены семьи просят отменить арест.

В соответствии с ч.5 ст.161 УПК стоимость имущества, на которое налагается арест в обеспечении гражданского иска, предъявленного гражданским истцом или прокурором, не может превышать цены иска.

Из этого следует, что в целях исполнения приговора необходимо с учетом оценки на каждый объект недвижимости, оставлять арест на тот объект, который обеспечивает взысканную сумму по иску, а по остальным объектам отменять арест с обязательством последующего исполнения приговора в части гражданского иска.

Общеизвестно, что в местах лишения у осужденного мало возможностей принять действенные меры по возмещению ущерба, а потерпевший не заинтересован в нахождении всего имущества осужденного под арестом.

Другими словами, в целях исполнения приговора необходимо дать возможность осужденному или его близким родственникам реализовать имущество для погашения ущерба, поскольку приоритетной целью правосудия является восстановление прав потерпевшего.

В судебной практике суда возникают вопросы по судьбе денежных средств, хранящиеся на счете осужденного под арестом, когда их судьба не разрешена, а по приговору имеется решение о возмещении ущерба по гражданскому иску и решение суда в части конфискации имущества, добытого преступным путем, или на средства, добытые преступным путем.

Представляется целесообразным в порядке исполнения приговора судьбу данных денежных средств решать в пользу потерпевшей стороны в счет возмещения ущерба, поскольку как ранее указано приоритетной целью правосудия является восстановление прав потерпевшего.

Возникают вопросы по снятию ареста с имущества, которое в ходе досудебного расследования признано имуществом, добытое преступным путем или на средства, добытые преступным путем, но его судьба приговором суда не разрешена.

Следует признать, что упущение данного вопроса, является не только виной суда первой инстанции, но и прокуратуры, которая должна в таком случае внести протест в этой части в порядке апелляционного опротестования.

В соответствии с ч.2 ст.467 УПК подача ходатайства, протеста, представления о пересмотре в кассационном порядке вступившего в законную силу оправдательного приговора, обвинительного приговора по мотивам необходимости применения закона по иным основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, либо постановления суда о прекращении дела, допускается в течение одного года по вступлению их в законную силу.

Представляется правильным, что в течение одного года суд в порядке исполнения приговора не имеет право отменять арест, поскольку у потерпевшей стороны и прокурора есть право обжаловать приговор суда в кассационном порядке.

По истечению одного года, в случае если данное имущество зарегистрировано за осужденным, то суд в порядке исполнения приговора в любом случае должен сохранить арест в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и других имущественных взысканий.

Если же данное имущество зарегистрировано за третьими лицами, то суд должен отменить арест, поскольку сохраняя его, он нарушает их права.

Возникают вопросы по снятию ареста с имущества, когда приговором суда взысканы процессуальные издержки или же назначено наказание в виде штрафа.

В судебной практике суда, такие случаи встречаются редко, поскольку большая часть дел с объемом обвинения, санкция которых предусматривает конфискацию имущества или гражданский иск.

Вместе с тем, если по делу имеет место переквалификация обвинения на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает конфискацию имущества, и по делу нет гражданского иска, но имеются процессуальные издержки, то суд при постановлении приговора их в качестве основания сохранения ареста не принимает.

Это связано с тем, что в силу требований п.11 ст.390 УПК суд должен сохранять арест на имущество только в обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества. Указанная норма не предусматривает в качестве самостоятельного основания сохранения ареста имущества в целях обеспечения возмещения процессуальных издержках и наказания в виде штрафа.

Кроме того, следует отметить, что ст.161 УПК предусматривает наложение ареста на имущество не только в целях исполнения приговора в части гражданского иска и возможной конфискации, но и в целях других имущественных взысканий.

Процессуальный закон понятие «другие имущественные взыскания» не раскрывает, но исходя из смысла ст.177 УПК и ст.41 УК к ним следует относить процессуальные издержки и наказание в виде штрафа.

Изучение уголовных дел свидетельствует о том, что органы уголовного преследования в ходе досудебного расследования как правила принимают меры по наложению ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого лишь в целях исполнения приговора суда в части гражданского иска или же возможной конфискации имущества, если санкция статьи обвинения ее предусматривает. В случаях, когда по делу не имеется гражданского иска, а статья обвинения не предусматривает конфискацию имущества, то каких-либо мер по наложению ареста на имущество органами уголовного преследования не принимаются.

Поэтому представляется целесообразным в целях эффективности исполнения приговора в части возмещения процессуальных издержек и наказания в виде штрафа, обязать органы уголовного преследования по всем уголовным проступкам и категориям преступлений исследовать имущественное положение подозреваемого, обвиняемого и в случае выявления имущества, накладывать на него арест.

При этом необходимо предусмотреть в п.11 ст.390 УПК при постановлении приговора в качестве основания сохранения ареста на имущество осужденного, наличие по делу процессуальных издержек и наказания в виде штрафа.

В результате исполнения приговора суда в части возмещения процессуальных издержек и наказания в виде штрафа встанет вопрос о снятии ареста с имущества. Для этого необходимо предусмотреть в ст.476 УПК отдельным пунктом вопрос об отмене ареста с имущества в результате исполнения приговора в части возмещения процессуальных и наказания в виде штрафа, а в ст.478 УПК предусмотреть порядок его рассмотрения.

При этом в ст.477 УПК предусмотреть, что данный вопрос рассматривается судом постановивший приговор.

В целях единообразного понимания и правильного применения в судебной практике некоторых норм по наложению и отмены ареста на имущество, назрела необходимость выработать нормативное постановление Верховного Суда по данному вопросу.