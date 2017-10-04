РК урегулирует правовые вопросы по экстрадиции преступников со странами американского континента

Конвенция направлена на урегулирование вопросов, связанных с экстрадицией лиц между странами-участниками для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступление.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат одобрили проект закона РК «О ратификации Конвенции о выдаче», которая предусматривает урегулирование правовых вопросов экстрадиции преступников с 20 странами американского континента, передает корреспондент Zakon.kz.





Как отметил заместитель Генерального прокурора РК Андрей Лукин, представляя документ депутатам, Конвенция о выдаче подписана 26 декабря 1993 года в городе Монтевидео (Уругвай) 20 странами американского континента.





«На сегодняшний день ратифицировали только 12. Два года назад Казахстан присоединился к Межамериканской Конвенции взаимной помощи по уголовным делам 1992 года и Межамериканской Конвенции об отбывании уголовного наказания за рубежом 1993 года. Присоединение к Конвенции о выдаче является завершающей стадией для создания полной правовой базы с американскими странами», - сказал он.





По его словам, Конвенция направлена на урегулирование вопросов, связанных с экстрадицией лиц между странами-участниками для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступление.





«Согласно Конвенции выдача не осуществляется, если лицо запрашивается за преступления военного, религиозного или политического характера; сроки давности для привлечения к уголовной ответственности истекли согласно национальному законодательству запрашивающего или запрашиваемого государства; лицо отбыло наказание, помиловано либо амнистировано за это преступление; лицо находится под следствием в государстве, которому был направлен запрос за то же самое деяние, по которому запрашивается выдача. И, если лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности каким-либо чрезвычайным трибуналом», - перечислил он.





По его словам, как и другие действующие международные договоры в этой области, Конвенция носит превентивный характер.





«Поэтому полагаем, что присоединение Казахстана к этой Конвенции в будущем будет иметь хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества с участниками конвенции в сфере борьбы с коррупцией», - подчеркнул докладчик.





В то же время А. Лукин добавил, что в момент ратификации Конвенции в соответствии со ст. 11 Конституции РК предлагается «сделать заявление по ст. 2 Конвенции о невыдаче собственных граждан», а также по ст. 15 о том, что конфискация и передача имущества разыскиваемого лица будет осуществляться в соответствии с казахстанским законодательством.





В заключение он проинформировал, что на данный момент на территории Доминиканской республики находится одна женщина из РК и трое казахстанцев находятся на территории США.





Ксения Давыдова, Астана.



