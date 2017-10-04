Обрушение части школы расследуют в Карагандинской области

Правоохранительные органы Нуринского района Карагандинской области начали досудебное расследование по факту частичного обрушения средней школы в селе Балыктыколь, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Есть основания для того, чтобы открывать производство по уголовному делу. Дело зарегистрировано по статье 156 Уголовного кодекса «Нарушение правил охраны труда». Подозреваемых на сегодняшний день нет. Будем допрашивать руководство подрядной фирмы - ИП «Жанысбаев». У него имеется договор на осуществление строительно-монтажных работ с отделом образования и со школой», - сообщили в прокуратуре Нуринского района.





Эта школа 1980 года постройки, здание типовое, проектная мощность - 392 учащихся, учебный процесс проводится там в две смены. По предварительным данным акимата района, обрушение плиты произошло из-за нарушения правил и техники безопасности строительно-монтажных работ.





«Четыре миллиона тенге было выделено в конце 2016 - начале 2017 учебного года из районного бюджета на проведение текущего ремонта кровли. В июне отделом образования района был объявлен конкурс. Победитель не подписал договор, поэтому отделом образования был подан иск в суд о признании подрядчика недобросовестным. Повторный конкурс был объявлен 5 сентября 2017 года. Победителем стал ИП «Жанысбаев». Срок исполнения договора - 20 октября», - сообщила пресс-секретарь управления образования Махаббат Енсебаева.





Напомним, утром 3 октября в дежурную часть департамента по ЧС Карагандинской области поступило сообщение о том, что на втором этаже здания школы в селе Балыктыколь Нуринского района произошло обрушение конструкции. Выяснилось, что в момент ремонтных работ в холле помещения второго этажа на площади четырех квадратных метров обрушилась плита перекрытия. Из-под завала спасен рабочий. Площадь обрушения составила 50 квадратных метров.





Установлено, что рабочий менял кровлю. Плита перекрытия, на которой он стоял, рухнула на одну сторону, и он скатился вниз в здание школы. Рабочий с переломом ноги был доставлен в центр ортопедии и травматологии имени профессора Макажанова.





Айнур Балакешова