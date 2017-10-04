За проституцию в Турции задержаны 9 кыргызстанок
4 октября 2017, 12:57
В ближайшее время их депортируют на родину.
Управление безопасности города Анталия приняла решение о депортации 12 иностранных гражданок, которые занимались незаконной проституцией на территории двух районов города, Knews.kg.
По их данным, правоохранители после 2 месяцев работы провели спецоперацию по задержанию группы иностранок, занимавшихся проституцией в районах Муратпаша и Коньяалты.
«В результате полицейской облавы в одном из городских отелей и по нескольким частным адресам в общей сложности задержано 9 гражданок Кыргызстана и по одной девушке из России, Молдовы и Узбекистана», – говорится в сообщении.
Фото: knews.kg
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