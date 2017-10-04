Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии
4 октября 2017, 13:02
В результате авиаудара были ликвидированы 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры».
Министерство обороны России опубликовало видеозапись авиаудара по позициям террористов в Сирии, сообщает RT.
В результате авиаудара были ликвидированы 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры»*, главарь группировки получил тяжёлые ранения.
* «Джабхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещённая на территории Казахстана.
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