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Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации командования «Джабхат ан-Нусры» в Сирии

4 октября 2017, 13:02

В результате авиаудара были ликвидированы 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры».

Министерство обороны России опубликовало видеозапись авиаудара по позициям террористов в Сирии, сообщает RT.
В результате авиаудара были ликвидированы 12 полевых командиров «Джабхат ан-Нусры»*, главарь группировки получил тяжёлые ранения.

* «Джабхат ан-Нусра» — террористическая группировка, запрещённая на территории Казахстана.

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