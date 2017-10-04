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5 октября в Алматы пройдет масштабная сейсмотренировка

4 октября 2017, 13:10

Спасатели напомнили, что началом сейсмотренировки станет сигнал «Внимание всем!».

Жителям Алматы предложили принять активное участие в сейсмотренировке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Практическое учение пройдет 5 октября в 12:55 в Алматы на территории школы № 61 по улице Л. Толстого, 20 и на стадионе «Алаш» в Турксибском районе на улице Сейфуллина, 26.

«На этой сейсмотренировке будут задействованы все службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, организации, учреждения, предприятия, медицинские учреждения, высшие, среднеспециальные, средние учебные заведения и другие учреждения образования, а также горожане. Просим жителей и гостей города Алматы соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и принять активное участие в сейсмотренировке», - сказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Спасатели напомнили, что началом сейсмотренировки станет сигнал «Внимание всем!». После этого рекомендуется отработать действия на случай реального землетрясения. А именно: отключить дома воду, газ, электроэнергию; взять заранее приготовленную сумку («Тревожный чемодан») с необходимыми вещами, продуктами питания, документами; выйти на улицу; помочь больным и престарелым людям.

Фото с сайта express-k.kz

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