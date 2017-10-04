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Утвержден Клинический протокол диагностики и лечения
«Ожирение у взрослых»
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Аннотация к документу: Клинический протокол диагностики и лечения «Ожирение у взрослых» (одобрено Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК от 18 августа 2017 года протокол № 26)
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Пользователи протокола: врачи общей практики, терапевты, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, гинекологи, ревматологи, хирурги, невропатологи.
Категория пациентов: взрослые пациенты с ожирением, с проявлениями метаболического синдрома и без метаболического синдрома.
Ожирение - хроническое, рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в организме. Это комплексное мультифакториальное заболевание, которое развивается вследствие действия генетических факторов и факторов внешней среды.
В клинической практике тучность оценивают при помощи индекса массы тела (ИМТ). ИМТ высчитывают путем деления массы тела в килограммах на рост в квадратных метрах.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ для взрослого населения:
- до 19 кг/м2 - дефицит веса;
- 19-24,9 кг/м2 - нормальный вес;
- 25-29,9 кг/м2 - избыточный вес;
- 30 кг/м2 и выше - ожирение.
Степени ожирения по ИМТ:
Европейцы:
- ожирение I степени: ИМТ от 30 до 34,9;
- ожирение II степени: ИМТ от 35 до 39,9;
- ожирение III степени: ИМТ от 40 и выше.
Азиаты:
- ожирение I степени: ИМТ от 25 до 28,94;
- ожирение II степени: ИМТ от 29 до 32,9;
- ожирение III степени: ИМТ от 33 и выше.
Ожирение III степени также называют патологическим, или ожирением крайней степени. Это название является клинически подтверждённым, ибо у пациентов, страдающих патологическим ожирением, риск ранней смерти увеличен в 2 раза по сравнению с теми, чей ИМТ равен показателям, соответствующим I степени ожирения (по данным европейских исследований).
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