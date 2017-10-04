Пользователи протокола: врачи общей практики, терапевты, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, гинекологи, ревматологи, хирурги, невропатологи. Категория пациентов: взрослые пациенты с ожирением, с проявлениями метаболического синдрома и без метаболического синдрома. Ожирение - хроническое, рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в организме. Это комплексное мультифакториальное заболевание, которое развивается вследствие действия генетических факторов и факторов внешней среды. В клинической практике тучность оценивают при помощи индекса массы тела (ИМТ). ИМТ высчитывают путем деления массы тела в килограммах на рост в квадратных метрах. В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ для взрослого населения: - до 19 кг/м2 - дефицит веса; - 19-24,9 кг/м2 - нормальный вес; - 25-29,9 кг/м2 - избыточный вес; - 30 кг/м2 и выше - ожирение. Степени ожирения по ИМТ: Европейцы: - ожирение I степени: ИМТ от 30 до 34,9; - ожирение II степени: ИМТ от 35 до 39,9; - ожирение III степени: ИМТ от 40 и выше. Азиаты: - ожирение I степени: ИМТ от 25 до 28,94; - ожирение II степени: ИМТ от 29 до 32,9; - ожирение III степени: ИМТ от 33 и выше. Ожирение III степени также называют патологическим, или ожирением крайней степени. Это название является клинически подтверждённым, ибо у пациентов, страдающих патологическим ожирением, риск ранней смерти увеличен в 2 раза по сравнению с теми, чей ИМТ равен показателям, соответствующим I степени ожирения (по данным европейских исследований).