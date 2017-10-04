Новый этап развития казахстанской культуры

Новый этап развития казахстанского искусства констатировали культурные аналитики. Об этом говорит и тот факт, что в Астане прошли яркие события мирового значения такие, как проведение самого престижного Всемирного конкурса оперного искусства «Опералия» Пласидо Доминго, участие маэстро в партии Жоржа Жермона в спектакле «Травиата» Дж. Верди, гастроли театра Ла Скала с Вердиевским «Фальстафом» и Симфонией №9 Л. ван Бетховена, совместно с выдающимся маэстро современности Зубином Метой. А также премьера Симфонии №8 Г. Малера в исполнении 1 200 музыкантов под руководством Алана Бурибаева.





Ярким продолжением в череде блистательных достижений «Астана Опера» стали грандиозные гастроли в столицу арабского государства – город Маскат (Оман). Зарубежный тур на Восток - новая страница в истории театра «Астана Опера». География гастролей казахстанского коллектива весьма разнообразна: Италия, США, Канада, Франция, Бельгия, Нидерланды, Россия, Китай и многие другие страны. Постановки театра невероятно востребованы в мире за счет высокого качества, нового формата, художественного уровня и лучшей сценографии. Оперные и балетные спектакли отвечают всем мировым стандартам.









На сцене Королевского оперного театра выступали мировые прославленные коллективы, но балетный коллектив «Астана Опера» предстал здесь впервые.





Труппа дебютировала на Востоке с шедевром мировой классики - балетом «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в новой хореографической редакции Алтынай Асылмуратовой. В исполнении казахстанских артистов спектакль стал сенсацией в мире балета. В Оман коллектив «Астана Опера» приехал по приглашению Королевского оперного театра в Маскате, который взял на себя все расходы по казахстанскому туру. Таким образом, столичный театр под эгидой Министерства культуры и спорта РК выполняет реализацию проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в рамках программы «Рухани жангыру».









Задача была одна: показать возможности уникального балетного коллектива «Астана Опера», который в короткое время стал гордостью Казахстана. Все три выступления произвели настоящий фурор среди публики в Маскате. Солисты, блиставшие на оманской сцене, являются Заслуженными деятелями Казахстана, они стажировались в Италии, Франции, Германии, многие из них имеют контракты в Европе. У них прекрасная школа, растущий опыт выступлений. К примеру, прима-балерина Мадина Басбаева является приглашенной солисткой театра Бордо (Франция). Ее и Айгерим Бекетаеву сразу заметили балетные критики, отметив, что ведущие солистки, являются воплощением совершенства грации и изящества. 80 казахстанских танцовщиков продемонстрировали исключительный артистизм и выдающиеся технические способности.









Будучи флагманом балетного искусства на всем евразийском пространстве, театр «Астана Опера», расширяя географию своих побед, захватывает сердца даже самых искушенных зрителей в любой точке земного шара. Казахстанская труппа показывает не только свой уникальный стиль, основанный на мастерстве и артистизме, но и высокий уровень развития казахстанской культуры в целом.









20 октября театр «Астана Опера» откроет свой пятый юбилейный сезон, в котором зрителей ожидает насыщенная программа! Это и премьера оперы Ж. Бизе «Кармен», и гастрольные туры оперной и балетной труппы. Кроме прочего, театр представит ряд интересных концертов в Камерном зале.







