Внесены изменения в правила по энергоаудиту и карте энергоэффективности

Так, в приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 400 «Об утверждении Правил проведения энергоаудита» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11729, опубликованный 5 августа 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»): в Правилах проведения энергоаудита, утвержденных указанным приказом: пункт 3 изложен в следующей редакции: «3. Энергоаудит осуществляется за счет средств обратившегося лица (заказчика) на основании договора, заключенного в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года и Законом. До заключения договора обратившееся лицо (заказчик) выдает техническое задание на проведение энергоаудита. Обратившееся лицо (заказчик) принимает работы по энергоаудиту соответствующим актом.»; пункт 6 изложен в следующей редакции: «6. Энергоаудит проводится с учетом сезонных характеристик обследуемого объекта (объектов). При этом измерительный (испытательный) этап, предусмотренный пунктом 7 настоящих Правил, проводится как в зимний, так и в летний периоды в отношении промышленных предприятий, имеющих здания, строения и сооружения.»; пункт 8 изложен в следующей редакции: «8. На подготовительном этапе энергоаудиторская организация составляет программу проведения энергоаудита (далее - Программа) с указанием сроков выполнения работ и ответственных лиц. К Программе прилагается соответствующий регламент приборных измерений, перечень информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13902), документы, подтверждающие наличие их поверки. Энергоаудиторская организация формирует перечень необходимых сведений и документов (исходных данных), которые предоставляются (в случае их наличия) обратившимся лицом (заказчиком) в рамках выполнения данного этапа, в том числе: 1) план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, разработанный по итогам предыдущего энергоаудита и результаты его исполнения (в случае проведения повторного энергоаудита); 2) объемы добычи, производства, потребления, передачи энергетических ресурсов и воды за пять последовательных лет, предшествующих энергоаудиту; 3) состав основных зданий, строений, сооружений и их характеристики (назначение объекта и его составляющие (пристройки), инженерные системы, класс энергоэффективности, дата постройки, этажность здания, материал стен и крыш, площадь остекления и вид остекления, кубатура, общая площадь); 4) сведения об источниках энергоснабжения и параметрах энергоносителей; 5) фактическое энергопотребление на единицу продукции и (или) расход энергетических ресурсов на отопление на единицу площади или отапливаемого объема зданий, строений, сооружений; 6) сведения об энергетическом и технологическом оборудовании; 7) класс энергоэффективности электрического энергопотребляющего устройства; 8) сведения о приборах учета и контроля; 9) сведения о системах электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции, холодоснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения, канализации, газоснабжения; 10) увеличение или уменьшение численного состава сотрудников обратившегося лица (заказчика); 11) копия предыдущего заключения по энергоаудиту; 12) сведения об организации работы системы энергоменеджмента. Сроки предоставления сведений и документов должны быть отражены в Программе. Сведения должны быть идентичны информации, вносимой в Государственный энергетический реестр в соответствии с Правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11728). Результатом подготовительного этапа является согласованная с обратившимся лицом (заказчиком) и утвержденная энергоаудиторской организацией Программа, а также перечень сведений и документов, оформленный в соответствующем акте приема-передачи.»; абзац первый пункта 9 изложен в следующей редакции: «9. Измерительный этап энергоаудита включает в себя использование поверенных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июня 2000 года «Об обеспечении единства измерений» информационно-измерительных комплексов и технических средств. На измерительном этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия:»; пункт 10 изложен в следующей редакции: «10. На аналитическом этапе энергоаудиторской организацией проводятся следующие мероприятия: 1) анализ полученных на измерительном этапе информации и результатов измерений (испытаний); 2) анализ полученных на подготовительном этапе исходных данных; 3) расчет фактических показателей энергоэффективности зданий, отдельных видов оборудования и технологических процессов; 4) сопоставление фактических показателей с нормативными (нормируемыми) значениями (в случае их наличия); 5) выявление и анализ причин несоответствия фактических показателей энергоэффективности и нормативных (нормируемых) значений (в случае их наличия); 6) расчет значений энергосберегающего потенциала по каждому отдельному показателю, по зданиям и видам энергетических ресурсов; 7) анализ лучших мировых практик применимых к деятельности обратившегося лица (заказчика).»; пункт 12 изложен в следующей редакции: «12. По результатам энергоаудита составляется заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности (далее - заключение энергоаудита). Заключение энергоаудита оформляется в соответствии с настоящими Правилами, выдается на фирменном бланке юридического лица, осуществлявшего энергоаудит, утверждается его руководителем, заверяется печатью энергоаудиторской организации, а также подписями аттестованных энергоаудиторов. В случае наличия возражений со стороны обратившегося лица (заказчика) к Заключению энергоаудита, энергоаудиторская организация представляет развернутое пояснение в письменном виде.»; подпункты 2) и 3) пункта 13 изложены в следующей редакции: «2) основная часть, в которой приводится анализ по потреблению энергетических ресурсов, по определению удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции с расчетом, по системам электроснабжения, теплоснабжения, воздухоснабжения, водоснабжения, по зданиям, строениям и сооружениям; 3) заключительная часть, которая включает рекомендации и выводы. В рекомендациях приводятся мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности объекта с учетом снижения потребления энергетических ресурсов на единицу продукции и (или) снижение энергетических ресурсов на отопление на единицу площади зданий, строений, сооружений, международной практики, применимой к деятельности обратившегося лица (заказчика), и с указанием сроков их выполнения, а также технико-экономический расчет и обоснование предлагаемых мероприятий, в выводах - общая оценка деятельности обратившегося лица (заказчика) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности согласно приложению 4 к настоящим Правилам, возможный потенциал энергосбережения объекта в натуральном и процентном выражении. При этом предлагаемые мероприятия должны разделяться на рекомендованные (потенциально возможные) и экономически целесообразные (приведенная стоимость которых на пятый год проекта является положительной, а внутренняя норма рентабельности превышает используемую ставку дисконтирования на два и более процента).»; дополнены пунктом 13-2 следующего содержания: «13-2. При разработке экономически целесообразных мероприятий не допускается обобщение, примерная оценка или использование условных процентов экономии. Техническое обоснование мероприятий по энергосбережению должно быть выполнено в натуральных единицах измерения, основываясь на фактических данных с минимальным использованием субъективных оценок экспертов. Все исходные данные для инвестиционных расчетов должны быть подтверждены техническим расчетом, приняты по справочной документации (с приведением ссылки на источник) и получены путем проведения прямых измерений. Рекомендации по энергосбережению и рациональному использованию не должны снижать уровень безопасности и комфортности работы персонала, качество и безопасность продукции, что должно подтверждаться проведением оценки возможных рисков, связанных с реализацией каждого конкретного мероприятия. Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению, связанных с заменой основного или вспомогательного оборудования должен быть выполнен исходя из официально представленных коммерческих предложений не менее чем двух потенциальных поставщиков и гарантированных технических данных оборудования. Технико-экономический расчет мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должен отражать конкретные экономические показатели согласно международной практике (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, период окупаемости). Также приложения 1, 2 и 3 изложены в новой редакции. Изменения также внесены в приказе Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1129 «Об утверждении Правил проведения анализа заключений энергоаудита» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12542, опубликованный 31 декабря 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») и приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 1139 «Об утверждении Правил формирования и ведения карты энергоэффективности, отбора и включения проектов в карту энергоэффективности» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12543, опубликованный 6 января 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»). Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.