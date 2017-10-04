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Найдено видео с пытками на подлодке, с которой пропала шведская журналистка

4 октября 2017, 13:44

Следствие предполагает, что кадры являются подлинными.

Следователи обнаружили видео с пытками и обезглавливанием женщины на жёстком диске, принадлежащем датскому изобретателю Петеру Мадсену — именно его подозревают в расправе над шведской журналисткой Ким Уолл на борту своей подлодки "Наутилус", сообщает Life.ru.

Следствие предполагает, что кадры являются подлинными. На них засняты пытки, обезглавливание и сожжение женщины.

По данным телеканала BBC, вскрытие обнаружило ножевые раны на гениталиях и грудной клетке журналистки, которые, как полагают следователи, появились "незадолго до или вскоре после её смерти". Однако точная причина смерти пока не установлена.

Сам Мадсен уверяет, что Уолл умерла после того, как люк весом в 70 кг ударил её по голове. Как сообщает телеканал, 46-летний инженер-самоучка рассказал, что он попытался похоронить её в море и намеревался совершить самоубийство, затонув своей подводной лодкой.

Фото: © twitter@cnn

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