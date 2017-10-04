В конце года в ЮКО запустят предприятие по производству 200 тонн мяса птицы

В этом году в Толебийском районе Южно-Казахстанской области создано 20 сельскохозяйственных кооперативов. Одним из них является сельскохозяйственный производственный кооператив «Ленгер құс», по производству мясо птицы, передает Пресс-служба акима ЮКО.





Отметим, в текущем году завершается строительство птицефермы сельскохозяйственного кооператива, объединившего 20 членов. Предприятие, которое запустят концу года ежегодно будет способно производить до 200 тонн мяса птицы. На сегодня ведется установка нового и полностью автоматизированного оборудования. В настоящее время развивается инфраструктура птицефабрики, расположенной на 2,5 гектаров земли. Благодаря объединению крестьян в кооператив, 50% затрат субсидируются со стороны государства.





По словам председателя кооператива, за каждый килограмм произведенного мяса получат 80 тенге субсидий, а за корм – 20 тенге субсидий. После полной реализации проекта, фермеры планируют поставлять на предприятие «Шымкент құс» около 200 тонн мяса птицы.





Специалисты отмечают, что на сегодня в области выращивается около 2,5 млн. голов птиц. 50 процентов принадлежат частным и подсобным хозяйствам. Южный регион способен охватить собственным мясом птицы на 70 процентов, и на 75 процентов производством яиц. Поэтому перед совместными предприятиями стоит задача развития птицеводства и повышения объема продукции.





Предприниматели, строящие птицефабрику, осуществляют закуп необходимых материалов и оборудования, (для покупки кормов, сена) за счет выдачи льготных кредитов, в рамках утвержденных программ Правительством РК. В частности, 14 предпринимателей предоставив соответствующие документы МФО «ЫРЫС» и РИЦ «Оңтүстік», получат в лизинг оборудование фирмы «GOPRO». Также шесть предпринимателей намерены заключить контракты на приобретение оборудования у ТОО «ҚазҚұс-Батареясы».









Фото: Самат Мырзалиев







