Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе
4 октября 2017, 13:57
Президент посетит социально-культурные и промышленные объекты города.
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