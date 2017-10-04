В Казахстане вновь задумались о внедрении «детского интернета»

Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров призвал рассмотреть возможность ограничения доступа детей к различного рода информации на просторах интернета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В некоторых странах, в частности, в России и Великобритании, есть такое понятие, как «детский интернет». Это контроль за подключением ребенка к интернету, он позволяет получать ребенку из сети то, что ему необходимо, но в то же время ограждает его от всякой информации, которая может ему навредить. Призывающие к суициду игры «Синий кит», «Тихий дом»... Но это может быть и информация террористического характера», - сказал он в рамках Восьмой региональной консультации помощи детям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аскар Шакиров подчеркнул, что большая ответственность за то, чем ребенок увлекается в интернете, лежит именно на его родителях.

«В принципе, права детей в плане их защиты от вредной информации прописаны в нашем законодательстве. Но это не всегда работает - когда что-то случается, мы в первую очередь обвиняем школы и правоохранительные органы. Но большая ответственность также лежит и на самих родителях. Зачастую видно невооруженным глазом, что многие родители не контролируют, чем интересуется их ребенок и что смотрит в интернете», - сказал он.

Стоит отметить, что вопрос внедрения «детского интернета» поднимался еще в феврале текущего года.

Тогда А. Шакиров написал письмо на имя Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева по актуальным проблемам в сфере защиты прав детей. Среди представленных им Премьеру предложений было и обращение по внедрению операторами мобильной интернет-связи функции «детский интернет», позволяющей сразу при подключении к сети оградить детей от нежелательного информационного контента.

Азамат Сыздыкбаев