Так. в постановлении Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 25, ст. 323) в Правилах исчисления и перечисления социальных отчислений, утвержденных указанным постановлением:

пункты 7 и 8 изложены в следующей редакции:

«7. Социальные отчисления в Фонд уплачиваются плательщиками через Государственную корпорацию не позднее 25 числа, следующего за отчетным месяцем, в безналичном порядке со своих банковских счетов с приложением списков участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления.

При исчислении социальных отчислений суммы, исчисленные в тиынах, округляются до 1 тенге.

Уплата социальных отчислений путем перевода денег без открытия банковского счета через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, (далее - банки) осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах».

Плательщики осуществляют уплату социальных отчислений за структурные подразделения по местонахождению структурного подразделения.

Крестьянские или фермерские хозяйства, применяющие специальный налоговый режим, субъекты малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, уплачивают суммы социальных отчислений в сроки, предусмотренные налоговым законодательством Республики Казахстан.

При этом исчисленные суммы социальных отчислений уплачиваются с указанием ежемесячного периода (месяц, год) уплаты социальных отчислений.

8. Список участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся социальные отчисления, должен содержать по каждому физическому лицу: индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН); фамилию, имя, отчество; дату рождения; сумму социального отчисления; период (месяц, год), за который уплачиваются социальные отчисления.

В платежных поручениях, составляемых на бумажных носителях, период, за который уплачиваются социальные отчисления, указывается плательщиками в графе «Назначение платежа», а в электронных платежных поручениях формата МТ-102 - в отдельном поле «ММГГГГ», предусмотренном форматом.

Также изменения внесены:

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2013 года № 1042 «Об утверждении Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методики осуществления расчета размера пенсионных выплат»;

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1116 «Об утверждении Правил и сроков исчисления, удержания (начисления) и перечисления обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и взысканий по ним»;

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1500 «Об утверждении Правил назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года»;

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562 «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы»;

В постановлении Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года № 255 «Об утверждении Правил осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов».