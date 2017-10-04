Актауский аэропорт временно перестанет принимать дневные рейсы

«Данная мера связана с проведением ремонта средней части взлетно-посадочной полосы. В ночное время аэропорт продолжит отправлять и принимать рейсы. О предстоящем ремонте все авиакомпании были уведомлены за месяц», - отметил Ергазы Жолдасов.





Аэропорт Актау функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации. В настоящее время аэропорт по праву занимает третье место в Республике Казахстан по объему перевозок, после аэропортов Алматы и Астаны. В аэропорту обслуживаются казахстанские и иностранные авиакомпании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16 международным направлениям. Из Актау через Москву, Стамбул, Баку и Киев можно попасть в любую точку мира.





Дарья Ткаченко