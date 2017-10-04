Актауский аэропорт временно перестанет принимать дневные рейсы
4 октября 2017, 14:12
По словам директора аэропорта Актау, 4, 6, 11 и 13 октября с 8.00 до 20.00 часов воздушная гавань не будет принимать и отправлять авиарейсы по любым направлениям.
Международный аэропорт Актау ввиду проведения плановых ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе на несколько дней прекращает принимать воздушные суда в дневное время. Об этом сообщил директор воздушной гавани Актау Ергазы Жолдасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Данная мера связана с проведением ремонта средней части взлетно-посадочной полосы. В ночное время аэропорт продолжит отправлять и принимать рейсы. О предстоящем ремонте все авиакомпании были уведомлены за месяц», - отметил Ергазы Жолдасов.
Аэропорт Актау функционирует с 1983 года и оборудован для приема и выпуска воздушных судов практически всех типов, эксплуатирующихся в гражданской авиации. В настоящее время аэропорт по праву занимает третье место в Республике Казахстан по объему перевозок, после аэропортов Алматы и Астаны. В аэропорту обслуживаются казахстанские и иностранные авиакомпании, которые выполняют полеты по 8 внутренним и 16 международным направлениям. Из Актау через Москву, Стамбул, Баку и Киев можно попасть в любую точку мира.
Дарья Ткаченко
Фото с сайта inform.kz
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