Согласование привлечения внешних займов субъектами квазигосударственного сектора (далее - заемщик) осуществляется посредством определения предельного объема внешнего долга заемщика в порядке, установленном центральным уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета. Перечень заемщиков, в отношении которых определяется предельный объем внешнего долга, утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию утверждает предельный объем внешнего долга заемщика на планируемый финансовый год. Допускается корректировка утвержденного предельного объема внешнего долга заемщика в случае изменения бюджетных параметров на основании скорректированных планов заимствований заемщика. Заемщики обеспечивают исполнение своих обязательств в рамках внешнего заимствования самостоятельно. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.