В сети появилось видео с бросающимся полотенцами Трампом
4 октября 2017, 14:17
Запись была сделана во время визита Трампа в пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико 3 октября.
В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп бросает в толпу рулоны бумажных полотенец, сообщает Lenta.ru.
Отмечается, что запись была сделана во время визита Трампа в пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико 3 октября. Там президент США встретился с местными жителями.
На кадрах видно, как он раздает продовольствие и кидает рулоны. Трамп также в шутку добавил, что пуэрториканцы «немного подпортили» американский бюджет.
Ранее стало известно, что число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34 человек. Трамп в ходе своей поездки заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он сообщил, что долги страны будут списаны.
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября. Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива. Ранее это свободно ассоциированное с США островное государство пострадало от урагана «Ирма».
Видео: YouTube-канал The Washington Post.
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