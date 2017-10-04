В сети появилось видео с бросающимся полотенцами Трампом

Запись была сделана во время визита Трампа в пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико 3 октября.

В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп бросает в толпу рулоны бумажных полотенец , сообщает , сообщает Lenta.ru









Отмечается, что запись была сделана во время визита Трампа в пострадавший от двух ураганов Пуэрто-Рико 3 октября. Там президент США встретился с местными жителями.





На кадрах видно, как он раздает продовольствие и кидает рулоны. Трамп также в шутку добавил, что пуэрториканцы «немного подпортили» американский бюджет.





Ранее стало известно, что число жертв урагана «Мария» в Пуэрто-Рико достигло 34 человек . Трамп в ходе своей поездки заявил, что местные власти «могут гордиться тем, что в результате урагана погибло столь мало людей». Также он сообщил, что долги страны будут списаны.





Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико 21 сентября. Остров оказался полностью обесточен, в стране возникла острая нехватка продовольствия, воды и топлива. Ранее это свободно ассоциированное с США островное государство пострадало от урагана «Ирма».



