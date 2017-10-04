Узнавать бюджет своего города или села казахстанцы, возможно, смогут уже с февраля 2018 года

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин потребовал конкретного ответа от вице-министра финансов Берика Шолпанкулова по поводу формирования программы по обеспечению доступной информации граждан Казахстана касательно бюджета своего села или города, сообщает корреспондент BNews.kz.

«Как известно бюджетная система страны основывается на принципах регистра и транспарентности. В представленном законопроекте бюджетный кодекс выполняется новой статьей, насколько будет доступными информативным гражданский бюджет для наших граждан?», - в ходе пленарного заседания поинтересовался депутат Суслов у заместителя министра финансов.

«Мы законопроектом преследуем вопрос о процессе утверждения и размещения информации по гражданскому бюджету, тем самым мы хотели донести, что каждый представитель уровня бюджета должен доносить информацию более доступно для жителей страны как о планируемых мероприятиях, так и об реализуемых. Если говорить уже о проделанной работе, у Минфина есть отдельный раздел, где вся информация по исполнению республиканского бюджета полностью размещается. Не просто в сухом виде, а с разъяснениями», - ответил Шолпанкулов.

На этот вопрос вызвался ответить и министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

«У нас есть раздел на сайте, который называется гражданский бюджет, он более консолидированный, там много разной инфографики, цифр и тд. Он есть у некоторых акимов областей, но он не системный, поэтому мы посчитали целесообразным, чтобы Минфин закрепил конкретную структуру гражданского бюджета, и она в МИО была одинаковой, чтобы можно было получить любую информацию оттуда», - подхватил он.

В дискуссию вмешался спикер палаты Нурлан Нигматулин, который более конкретизировал поставленный вопрос, требуя такого же ответа.

«Вот два руководителя двух министерств, ответьте на один простой вопрос: Увидят простые жители бюджет своего села?», - спросил он.

«Да, бюджет своего села и города он (прим. автора: гражданин) увидит. Главное он должен принять участие в обсуждениях этих мероприятий уже при планировании», - ответил вице-министр финансов РК Берик Шопанкулов.

«С какого времени такая информация будет для него доступна?», - уточнил Нигматулин.

«Уже с 2018 года информация будет доступна, отчетна и в планировании 2019 года он (прим.гражданин) будет также принимать участие», - ответил вице-министр.

«Назовите точную дату, в году 12 месяцев», - попросил спикер Мажилиса.

«С первого квартала 2018 года вся нормативно-правовая база будет создана», - ответил Шолпанкулов.

Видимо, ответ вице-министра не удовлетворил председателя Мажилиса.

«Назовите дату, когда ваше министерство сформирует средства. Когда сформулируете полную программу, которая позволит иметь полную доступность наших граждан увидеть бюджет своего села и своего города, господин Шолпанкулов? Я же просто задал вопрос ответьте», - еще раз спросил Нигматулин.

«В феврале все ресурсы будут обеспечены. С 1 февраля 2018 все интернет-ресурсы будут обеспечены информацией доступной для населения», - наконец-то выдал заместитель министра.

«Все спасибо, прошу зафиксировать, что господин Шолпанкулов ответственно заявил, дай Бог ему здоровья, в феврале 2018 года. Гульжан Жанпеисовна, (прим. автора - Карагузова) вас попрошу пригласить на заседание комитета заместителя министра, чтобы он это вам подтвердил, презентовал и мы с вами, могли увидеть, пригласили в том числе с регионов людей, которые бы увидели, как работает такая система», - резюмировал спикер палаты.