Кто и как диагностирует и лечит ожирение в Казахстане

Это комплексное мультифакториальное заболевание, которое развивается вследствие действия генетических факторов и факторов внешней среды.

Министерство здравоохранения РК одобрило Клинический протокол диагностики и лечения «Ожирение у взрослых», сообщает Zakon.kz.





Как следует из протокола, его пользователи: врачи общей практики, терапевты, эндокринологи, кардиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, гинекологи, ревматологи, хирурги, невропатологи.





Пациентами являются взрослые люди с ожирением, с проявлениями метаболического синдрома и без метаболического синдрома.





Ожирение - хроническое, рецидивирующее заболевание, характеризующееся избыточным отложением жировой ткани в организме. Это комплексное мультифакториальное заболевание, которое развивается вследствие действия генетических факторов и факторов внешней среды.





В клинической практике тучность оценивают при помощи индекса массы тела (ИМТ). ИМТ высчитывают путем деления массы тела в килограммах на рост в квадратных метрах.





В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация показателей ИМТ для взрослого населения:





- до 19 кг/м2 - дефицит веса;

- 19-24,9 кг/м2 - нормальный вес;

- 25-29,9 кг/м2 - избыточный вес;

- 30 кг/м2 и выше - ожирение.





Степени ожирения по ИМТ:





Европейцы





- ожирение I степени: ИМТ от 30 до 34,9;

- ожирение II степени: ИМТ от 35 до 39,9;

- ожирение III степени: ИМТ от 40 и выше.





Азиаты





- ожирение I степени: ИМТ от 25 до 28,94;

- ожирение II степени: ИМТ от 29 до 32,9;

- ожирение III степени: ИМТ от 33 и выше.





Ожирение III степени также называют патологическим, или ожирением крайней степени. Это название является клинически подтверждённым, ибо у пациентов, страдающих патологическим ожирением, риск ранней смерти увеличен в 2 раза по сравнению с теми, чей ИМТ равен показателям, соответствующим I степени ожирения (по данным европейских исследований).



