Назарбаев посетил Актюбинский завод ферросплавов

В ходе рабочей поездки в Актобе глава государства ознакомился с работой одного из цехов Актюбинского завода ферросплавов, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.





Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.





Актюбинский завод ферросплавов – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.



