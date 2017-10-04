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Назарбаев посетил Актюбинский завод ферросплавов

4 октября 2017, 14:52

Завод – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана.

В ходе рабочей поездки в Актобе глава государства ознакомился с работой одного из цехов Актюбинского завода ферросплавов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.

Актюбинский завод ферросплавов – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.

Фото с сайта mgorod.kz

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