Назарбаев посетил Актюбинский завод ферросплавов
4 октября 2017, 14:52
Завод – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана.
В ходе рабочей поездки в Актобе глава государства ознакомился с работой одного из цехов Актюбинского завода ферросплавов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Президенту Казахстана было доложено, что производственная мощность предприятия составляет 440 тыс тонн ферросплавов в год, данная продукция экспортируется в КНР, страны Европы, США.
Актюбинский завод ферросплавов – одно из ведущих предприятий черной металлургии Казахстана. В составе завода 4 плавильных цеха, конверторное отделение, цех по переработке шлаков и вспомогательные цеха.
Фото с сайта mgorod.kz
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