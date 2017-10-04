Глава государства прибыл с рабочим визитом в Актобе
Сегодня Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Актобе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
В ходе поездки планируется посещение инфраструктурных и социально-культурных объектов, а также промышленных предприятий региона.
4 октября 2017, 14:53
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
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