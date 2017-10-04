На некоторых улицах Алматы из-за работ на водопроводных сетях отключат холодную воду
4 октября 2017, 14:57
Подача воды будет прекращена 5 октября с 9 часов утра до 20 часов.
В Алматы 5 октября с 9 часов утра до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и другие объекты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ГКП «Холдинг Алматы су».
Так, подача воды будет прекращена на улицах:
- пр.Гагарина — ул.Байкадамова — ул.Жарокова — ул.Ходжанова;
- пр.Гагарина — ул.Байкадамова — ул.Короленко — ул.Радостовца.
«Кратковременное отключение потребителей от холодного водоснабжения связано с плановыми работами по подключению к существующим сетям водоснабжения нового водопровода D=300мм», - поясняется в сообщении.
Телефоны для справок: 274-66-66; 245-9528.
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