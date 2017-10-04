Познер попросил организаторов премии ТЭФИ сменить название и приз

Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором, - Познер.

Телеведущий Владимир Познер в открытом письме организаторам премии ТЭФИ попросил их сменить название конкурса и отказаться от статуэтки «Орфей» в качестве приза. Послание опубликовано на официальном сайте «Познер online».





В письме Познер напомнил организаторам премии о своем обещании, которое он дал скульптору Эрнсту Неизвестному — автору статуэтки «Орфей». По словам телеведущего, он гарантировал скульптору, что выбор финалистов и победителей ТЭФИ будет демократичным, а если «демократия выбора получателей "Орфея" не будет соблюдаться», то Познер сделает все, что в его силах, чтобы статуэтку больше не вручали.





Познер указал на то, что награждением премией ТЭФИ долгое время занималась Академия российского телевидения (АРТ) в соответствии с этими правилами, но затем АРТ покинули НТВ и ВГТРК, и «премия потеряла всякий смысл».





«В 2013 году был сформирован так называемый Индустриальный комитет (ИК), который стал проводить конкурс ТЭФИ, заменив собой Академию российского телевидения», — пишет Познер. В итоге состав жюри был сокращен вдвое, а «за бортом оставлен целый ряд профессий, без которых просто нет телевидения».





«Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором», — заканчивает Познер свое послание и просит членов Индустриального комитета отказаться от статуэтки «Орфей», от названия премии и придумать собственный приз.





В 2017 году церемония награждения победителей прошла 3 октября. Награду в номинации «Интервьюер» получил Владимир Соловьев. В номинации «Информационно-аналитическая итоговая программа» выиграл проект «Вести недели» канала «Россия 1».





Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы назвали Андрея Доброва («Добров в эфире», РЕН ТВ), ведущим информационной программы — Дмитрия Борисова («Вечерние новости», Первый канал). Звание лучшей юмористической программы получило шоу Comedy Club на ТНТ. Программа Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале стала лауреатом в категории «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».





ТЭФИ — телевизионная премия, в ходе которой ежегодно отмечаются достижения в области телевизионных искусств. Премия существует с 1994 года.



